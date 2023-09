REAKCIJA SUPRUGE OSUĐENOG GLUMCA ZA SILOVANJE RAZBESNELA JE SVET: Čeka ga najmanje 30 godina robije, a njoj dolaze MORBIDNE misli

Glumac Deni Masterson (47), najpoznatiji po ulozi Hajda u kultnoj seriji "Vesele sedamdesete", osuđen je na najmanje 30 godina, a preti mu i doživotan zatvor za silovanje dve žene pre više od dve decenije.

foto: Profimedia

Zbog toga što su branili Mastersona, na stub srama stavljen je i glumački par Mila Kunis i Ešton Kučer, a u svemu tome najviše iznenađuju reakcije njegove supruge Bižu Filips, žene koja iza sebe ima uznemirujuću životnu priču, a od svog supruga ne odustaje ni u ovim trenucima.

foto: Twitter/MilaKunisv

Kako piše Page Six, ona nema nameru da se razvede od supruga, koji je zvanično okrivljen za silovanje i koji svakako pre sedamdeset sedme godine neće izaći iz zatvora

"Mnogo joj je teško nakon presude. Ona voli Denija i nema nameru da podnosi papire za razvod. Ostaće uz njega posle svega", rekao je izvor za People.

Navodi se da je porodica i prijatelji podržavaju, kao i da je "puna nade" za budućnost.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ipak, ona je uplašena za bezbednost svog supruga, a pisalo se da se brine da će neko povrediti njenog muža u zatvoru, kao i da je "strašne i morbidne"misli muče još od momenta presude.

"To je noćna mora, ali ostaje uz njega i nastavlja da bude oslonac njihovoj ćerki", rekao je izvor blizak Bižu, a navodi se da ona uopšte ne veruje u to da je on kriv.

Podsetimo, u maju je Masterson okrivljen za silovanje dveju žena 2003. godine, a tokom suđenja je optužen da je drogirao žrtve pre nego što ih je seksualno napao.

foto: Profimedia

Ipak, njegova supruga ne prihvata to da je njen suprug počinio zločine za koje se tereti i veruje mu. Njih dvoje pripadaju Sajentološkoj crkvi i u braku su od 2011. godine.

