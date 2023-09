BILA JE PRVA STARLETA U JUGOSLAVIJI: Fatalnoj PLAVOKOSI sa oblinama MUTILE SU PAMET muškarcima, niko nije mogao da joj ODOLI FOTO

Zorica je bila prava fatalna plavuša. Prevarili ste se ako ste mislili da su starlete pojava 21. veka. Ono što je prva asocijacija na starlete svakako su plastične operacije, odnosno bujne grudi i usta, ali Zorici Gajdaš, prirodnoj lepotici i prvoj jugoslovenskoj starleti, to nije trebalo - a tada silikona nije ni bilo.

Međutim po svemu ostalom, a pogotovo po isticanju oblina zarad uspeha i nedostatku nekih drugih talenata, Zorica je bila preteča svojih današnjih koleginica.

Svoju karijeru je započela na filmu, a glumila je u „Burdušu", „Lito vilovito", „Božana"... Ova fatalna plavuša je zaludela publiku bivše države svojim telom. Smatralo se da niko nema tako savršene dimenzije kao Zorica. Naime, imala je prirodno bujne grudi, ali i vitku liniju, te je uzak struk obično naglašavala.

foto: Printscreen

„Foto reporteri su me opsedali, a ja sam uživala da vidim sebe u novinama i naprosto sam se gušila u svojim slikama. Nisam uporna osoba i često sam se bavila čas ovim, čas onim, a i sada ne znam tačno šta ću još biti", pričala je Zorica za časopis „Nada" još davne 1981. godine.

Poput današnjih starleta volela je da se slika, kao i da se nađe u centru pažnje. Ipak, njena neupornost koštala ju je karijere.

„Svesna sam da nisam ništa naročito napravila na filmu, ali sam zato u to vreme bila najslikanija glumica. Snimila sam preko 40 filmova, ali to nisu bile zapažene uloge već epizodne. A sada, kad bih u zrelim godinama mogla napraviti nešto pravo, odustala sam od svega. Ja sam jednostavno takav tip. Sve radim samo dokle meni paše".

Rođena je Beograđanka, a tokom gimnazijalskih dana primetila ju je rediteljka Soja Jovanović i angažovala je za film „Diližansa snova". Dobijala je veliku pažnju muškog pola koja joj je veoma prijala.

„Danas se glumica pojavi u jednoj televizijskoj emisiji ili u jednom filmu i već sutradan zaboravite kako izgleda. U ono vreme dok sam bila popularna, kad bih ušla u restoran, svi bi ustajali od stolova, zaustavljali su automobile na ulici, dobacivali, prepoznavali me. To mi je godilo, bila sam srećna."

Pričalo se da je Zorica bila toliko atraktivna da joj nije odoleo ni čuveni dirigent Zubin Mehta. Naime, njih dvoje su se upoznali u Dubrovniku, a navodno ju je ugledao u publici dok joj se poklanjao i tada je ostao bez teksta.

foto: Printskrin

„U to vreme su moje slike izlazile dnevno u dva tri lista, a obavezno je jednom nedeljno bila i naslovna strana sa mnom. I onda čim ustanem odmah odem da kupim sve novine da vidim koja mi je slika objavljena. Uvek sam bila oduševljena, jer kažu da sam fotogenična, a foto-reporteri su me naprosto opsedali. Uživala sam u tome, imala sam puno novina oko sebe, gušila sam se u njima i svojim slikama. Bilo je to doba Merlin Monro i Bridžit Bardo, pre 22 godine, i tako sam ja bila ne slična njima, ali su me upoređivali, bila sam zanimljivija, imala sam nešto specifično u sebi".

foto: Printskrin

Zorica je inače Beograđanka, a isticala je da je rođena u patrijahalnoj porodici. Ipak, ona nije želela da se uda, a ćerku Leonidu je dobila u vanbračnoj vezi.

„Brak je, po meni, vrlo relativna stvar. Ja na primer, ne bih mogla živeti sa nekim sa kim ću sediti za istim stolom, peglati, prati, a da pritom on misli na drugu ženu. A to se događa. Ljubav je ono za čim je težila u životu i to je uvek bilo najvažnije. Čim bi videla da jedna ljubav prestaje, tražila bi novu i odlazila. Možda je zato i ostala sama, jer nikad nije želela brak po svaku cenu. Zbog toga je odlučila da rodi dete, samo za sebe", kazala je ona svojevremeno.

Poredili su je sa Džejn Mensfild, a nazvali su je prvom jugoslovenskom starletom. Iako fizički nema mnogo sličnosti sa Sorajom, Stanijom ili Tijanom Ajfon, Zorica poput njih nije mogla da se pohvali obrazovanjem.

Po jednoj anegdoti, Matija Bećković joj je postavio pitanje: „Da li ste pročitali makar jednu jedinu knjigu?" a ona je odgovorila: „Ma, kao da je to bitno".

(Kurir.rs/Nova)

