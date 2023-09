PROŠLA SAM KROZ PAKAO SA ŠEIKOM KOME SAM RODILA SINA JEDINCA: Priredio joj nešto NEVIĐENO, a evo kako je uspela da ISTERA PRAVDU

Život Nivin El Gamal nikada nije bio običan, ali jedne aprilske večeri 2003. godine u japanskom restoranu u Dubaiju, desio joj se zaplet dostojan holivudske romanse. Restoran je bio praktično prazan. Pored njenog, samo je još jedan sto bio popunjen, a za njim je sedeo jedan od najbogatijih ljudi na svetu - šeik Ahmed bin Said Al Maktum - sa prijateljem. "Dobrodošli u Dubai", rekao je šeik Nivin i njenoj prijateljici.

foto: Instagram/duchess_nivin_elgamal_official

Posle kratkog, neobaveznog razgovora šeik je uzeo brojeve ove dve dame, ne predstavivši se. Narednog dana izašli su na večeru i tada je prilično teatralno otkrio svoj identitet. "Doneo je časopis i stavio ga ispred nas. Bio je na naslovnici. Bili smo šokirani. Izgledao je premlad da bi bio šeik", priča Nivin. Taj gest bi možda neke žene upozorio na to da imaju posla sa iskusnim plejbojem, ali ovu Egipćanku je čitava atmosfera opila - bila je srećnija nego ikada.

Međutim, romansa Nivin i šeika Ahmeda se posle nekoliko godina pretvorila u noćnu moru koja je svoj epilog dobila na sudu. Naime, dok je Nivin tvrdila da je udata za Al Maktuma i da se venčanje održalo u njegovom londonskom stanu, njegovi advokati su demantovali da se to ikada dogodilo. Sudska presuda potvrdila je postojanje islamske ceremonije, ali je negirala legitimnost braka prema engleskom zakonu.

Nivin je svojevremeno za britanski "Standard" ispričala detalje svog odnosa sa šeikom, koji je skandalizovao njene roditelje, i iz kog ima sina Saida.

Njihova burna romansa otpočela je nekoliko nedelja nakon njihovog poznanstva u Dubaiju, kada je Ahmed posetio London kako bi video Nivin. Ona je znala da je on takođe imao posla u ovom gradu, kao predsednik aviokompanije Emirates i kao član jedne od najbogatijih i najmoćnijih dinastija u Emiratima. Njegov otac, brat i nećak vladali su Dubaijem kao emiri, a za to vreme on je stigao da zapanjujućeg bogatstva, za koje se veruje da iznosi preko 20 milijardi funti.

Da je tražio da skočim u reku, skočila bih"

"Obično smo odsedali u njegovom stanu. Nikada me niko nije toliko privlačio. Da je tražio od mene da se bacim u reku, uradila bih to", ispričala je ova žena. Par je ubrzo počeo da ima i intimne odnose - to je bio i trenutak kada je Nivin izgubila nevinost. Taj čin ispunio ju je krivicom; vaspitana je u islamskom duhu i naučena je da par može da ima odnose samo u braku.

"Bila je to veoma dobra veza i osećala sam da ću se udati za njega. Čak sam kupila i venčanicu", ispričala je. U međuvremenu, uživala je u životu ljubavnice milijardera - putovala je širom sveta i dobijala je skupe poklone. "Satovi, nakit, torbe, dobila sam i Luj Viton torbu od krokodilske kože koju niko drugi na svetu nema", nabraja.

Nivin je i sama bila veoma imućna. Ona potiče iz jedne od najbogatijih egipatskih porodica, a odrasla je u palati u Mansuri, drevnom gradu na oko 120 kilometara od Kaira. Njena porodica je bila veoma konzervativna. "Dok sam studirala, nije mi bilo dozvoljeno ni da idem u supermarket. Moj otac nije podržavao moj plan da budem dizajner enterijera, jer je to podrazumevalo redovan kontakt sa muškarcima, i to onim nižeg statusa od mene", prisetila se.

Ipak, Nivin se u 24. godini preselila u englesku prestonicu, gde je pohađala studije dizajna enterijera na Američkom univerzitetu sa sinovima i ćerkama plemića, izgradivši aristokratsku mrežu poznanika i prijatelja. Iznajmila je stan na Noting Hilu i uživala u kulturnom životu Londona. U Dubai je otputovala zbog konsultacija o jednom građevinskom projektu, a upravo je tada upoznala šeika.

Nevolje u raju posle manje od dve godine

Posle gotovo dve godine veze, stvari su počele da idu naopako: "Krajem 2004. večerala sam sa jednom njegovom rođakom, a ona je tvrdila da on u tajnosti ima ženu Libanku i da ima ćerku sa njom. On je to negirao i godinama je tvrdio da to nije istina".

Sledeće godine pronašla je dokaze o Ahmedovom neverstvu: "Kada sam se vratila sa posla, na jastuku sam pronašla trag roze karmina". Nivin ga je tada ostavila, ali su se 2006, nakon meseci ubeđivanja, pomirili - presudilo je to što ju je Al Maktum konačno zaprosio. U januaru 2007. venčali su se na tajnoj islamskoj ceremoniji, pred dva svedoka - muškarcima Tarekom i Hakimom, koji su tada radili za šeika.

Nastavila je da živi u Londonu i da dobija 15. 000 funti mesečno od svog muža, ali ga je viđala na svaka dva meseca. Ona tvrdi da joj je ipak bio u potpunosti posvećen i da je to bila najsrećnija godina u njenom životu. Nekoliko meseci kasnije zatrudnela je - saopštila je to Ahmedu, insistirajući da moraju da se venčaju i javno, sa čim se on složio, bar prividno. Odletela je u Dubai kako bi se dogovorili oko predstojećeg braka.

"Kada sam došla tamo, njegovi rođaci i zaposleni počeli su da mi govore: "On izlazi sa ovom devojkom, oženiće se sestrom kralja Maroka". Pitala sam ga o tome i imali smo veliku svađu", priča Nivin.

Maktum je negirao te tvrdnje, ali sukobi su se nastavili sve dok se Nivin nije vratila u London. Ispostavilo se da je to bio poslednji put da je videla šeika.

Nastavila je da živi u Londonu i da dobija 15. 000 funti mesečno od svog muža, ali ga je viđala na svaka dva meseca. Ona tvrdi da joj je ipak bio u potpunosti posvećen i da je to bila najsrećnija godina u njenom životu. Nekoliko meseci kasnije zatrudnela je - saopštila je to Ahmedu, insistirajući da moraju da se venčaju i javno, sa čim se on složio, bar prividno. Odletela je u Dubai kako bi se dogovorili oko predstojećeg braka.

"Kada sam došla tamo, njegovi rođaci i zaposleni počeli su da mi govore: "On izlazi sa ovom devojkom, oženiće se sestrom kralja Maroka". Pitala sam ga o tome i imali smo veliku svađu", priča Nivin.

Maktum je negirao te tvrdnje, ali sukobi su se nastavili sve dok se Nivin nije vratila u London. Ispostavilo se da je to bio poslednji put da je videla šeika.

"Kada sam svojoj porodici rekla za trudnoću, vest je dočekana sa šokom. Pre toga, nisu ni znali da sam ikada imala seks", kaže Nivin.

"Ne želim ni tebe, ni tu bebu"

Al Maktum se više nikada nije vratio kod svoje žene u zagrljaj. Kada mu je javila da se porodila, da je dobio sina i da mu je dala ime Said, po njegovom ocu, nije bilo odgovora. U junu ju je pozvao prijatelj i rekao da pusti jednu arapsku televiziju. Ono što je videla na ekranu ju je šokiralo - čovek za koga se udala pre manje od dve godine, ženio se jednom od svojih rođaka.

Mesec dana kasnije, nakon što je neprestano zvala čoveka koga je zvala mužem, konačno je dobila odgovor. "Nazvao me je 14. jula i rekao: "Šta hoćeš? Sada znaš da sam oženjen. Ne želim te i ne želim ovu bebu." Kada sam ga zamolila da se razvedemo, on mi je odgvorio: "Već smo razvedeni"", rekla je.

Nivin je posle ovog razgovora dobila nervni slom - isključila je telefon i zaključala se u svom stanu. Policija ju je zatekla kako sedi na krevetu i plače, a njeni prijatelji su strahovali da se ubila. "To je bio najgori trenutak u mom životu. U našoj kulturi ne postoji takva stvar kao što je samohrana majka. Poricao je vezu sa mnom i poricao da je beba njegova. Bilo je strašno. Bilo me je sramota da ispričam sve ovo".

Provela je neko vreme u Dubaiju pokušavajući da stupi u kontakt sa Al Maktumom, ali se ubrzo vratila u London. Ostala je bez novca i podnela je tužbe sudu kako bi on priznao njihov brak i dao joj alimentaciju za sina. Na suđenju su njegovi advokati tvrdili da je Nivin bila "kurtizana", a ne supruga, uz tvrdnje da se par tek povremeno sastajao kako bi imali seks zajedno.

Sudska parnica je trajala godinama, ali je nakon brojnih ročišta i testa očinstva, šeik Ahmed morao da prizna sina Saida, da mu prezime i mesečnu alimetanciju.

(Kurir.rs/ Blic žena)