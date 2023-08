"TRAŽILA SAM TO JER SE BOJIM" Žena arapskog milionera otkrila šta je ZAHTEVALA da bi se udala! Bez ovoga nije htela PRISTANE

Influenserka Soudi, supruga arapskog biznismena i milionera Džamala Bin Nadaka, na TikToku je objavila video pod nazivom "Stvari koje sam tražila kad sam se udala za milionera".

"Potpuni pristup njegovom bankovnom računu, ormar od milion dolara, 100.000 dolara mesečno za šoping, tri nove nekretnine širom sveta, ličnog telohranitelja jer se bojim", napisala je.

Očekivano, komentari na tu njenu objavu odmah su počeli da se nižu. Inače, Soudi je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca, pa je, između ostalog, otkrila da dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva i da živi u Dubaiju već 20 godina. Takođe, rekla je da su ona i suprug zajedno šest godina, a da su braku tri godine, prenosi story.hr.

"Kako se nosiš sa ženama koje pokušavaju da ti ukradu muža? Ja to mrzim", zanimalo je jednu pratiteljku, a ona joj je odgovorila: "Ja i Džamal verujemo jedno drugom 100 odsto".

"Kako se nosiš s kritikama?", pitali su je, a Soudi je otkrila: "Lagala bih kad bih rekla da me ponekad ne diraju, ali onda se setim ko sam zapravo i pokušavam da ne provodim previše vremena na društvenim mrežama".

Soudi je ranije otkrila i kako izgleda jedan njen dan kao supruge bogatog Arapina.

"Ovo je jedan dan u životu bogate domaćice koja živi u Dubaiju. Jutros smo se probudili i Džamal je rekao da će biti zauzet poslom, pa mi je dao nešto novca za trošenje i naravno otišla sam u kozmetički salon. On voli kad se brinem o sebi i trošim njegov novac na svoj izgled. Odabrala sam jednostavan dizajn noktiju i on je zatim došao po mene. Rekao mi je da napravim i frizuru dok on radi druge poslove. Nakon toga mi je rekao da želi da me iznenadi, pa smo se vratili kući i presvukli", ispričala je.

Tada joj je Džamal tokom večeri poklonio minđuše koje je dizajnirao posebno za nju. Otišli su u restoran gde služe koktele s 24-karatnim zlatom, a kao iznenađenje večeri bio je pevač koji je otpevao njenu omiljenu pesmu.

"Na večeri smo jeli salate, škampe, file minjon i tiramisu. Naravno, Džamal je sve to platio", dodala je na kraju.

(Kurir.rs/ Story.hr)

