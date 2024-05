FATALNA GRKINJA JE UŠLA U ISTORIJU EVROVIZIJE: Malo ko zna da je VELIKA TRAGEDIJA sve ovo umalo sprečila (VIDEO)

Elena Paparizu ostvarila je najveći uspeh u svojoj karijeri 2005. godine, kada je predstavljala Grčku na Evroviziji s pesmom "My number one" i odnela pobedu.

Njenog nastupa iz te godine mnogi se sećaju, a stihovi zarazne pesme i danas se pevuše. Međutim, nakon prvog mesta na Evroviziji, Elena veći uspeh nije ostvarila.

Atraktivna pevačica rođena je 31. januara 1982. u švedskom gradu Borasu kao najmlađe od troje dece grčkog para Georgioas Paparizosa i Efrosine Paparizu. Njeni roditelji su se odselili iz rodne zemlje 1970. u Skandinaviju, a na povratak su se odlučili 1985.

foto: Printscreen/Youtube

Na to ih je podstaklo Elenino zdravstveno stanje - borba s astmom i problemi s plućima jer nije podnosila hladnu švedsku klimu. Dve godine kasnije njoj je bilo bolje i vratili su se da žive u Geteborgu, a zbog toga što je slabije govorila švedski imala je problema sa siecanjem prijateljstava među švedskom decom. Osim toga je pohađala školu u kojoj se pričao grčki, a mnogi su je zadirkivali jer je svugde nosila pumpicu za astmatičare.

Paparizu je prvi put nastupila kada je imala 11 godina i pevala je pesmu "Moro Mou". Dve godine kasnije je odlučila da želi da bude pevačica i počela je da uči o grčkoj muzici, a ubrzo je oformila i svoju prvu grupu naziva Funkomatic s tri tinejdžera. Izvodili su hip-hop muziku i čuvali novac kako bi snimili svoje pesme. Međutim, raspali su se nakon dve godine.

29. oktobra 1998. se dogodila tragedija koja je psihički uticala na Elenu. Naime, 13 njenih bliskih prijatelja je poginulo u požaru u noćnom klubu u Geteborgu tokom hip-hop zabave. Osim njih je stradalo još 50 ljudi dok ih je više od 200 povređenih.

Paparizu se spasla od ove tragedije samo zato jer joj majka nije dozvolila da ide na druženje, a nakon stravičnog događaja Elena je odlučila da prestane da peva i upisala je školu scenskih umetnosti u kojoj je učila o glumi, televiziji i režiranju.

foto: Printscreen

Muzici se vratila krajem 1999, kada su je bratovljevi prijatelji, di-džejevi tražili da napravi demo hita "Opa Opa" Notisa Sfakianakisa. Elena ga je izvela s prijateljem iz detinjstva Nikolom Panagiotidisem i postali su popularni u Švedskoj i Norveškoj, te su formirali duo Antique.

Iako su bili relativno nepoznati u Grčkoj, 2001. su učestvovali u takmičenju za odlazak na Evroviziju s pesmom "(I Would) Die For You". Pobedili su i bili grčki predstavnici na Evroviziji u Kopenhagenu, gde su na kraju završili na trećem mestu, što je bio najbolji ikad rezultat za njihovu zemlju.

Pesma je postala veliki hit u Grčkoj i ostvarila je platinasto izdanje, te se našla na vrhu muzičkih lestvica u Švedskoj i još nekoliko zemalja. Elena i Nikola su snimili zajedno četiri studijska albuma, no nakon takvog uspeha ipak su se raspali. Javnost je optuživala pevačicu da je ona kriva za to jer je htela samostalnu karijeru, dok je ona tvrdila da su zajednički doneli tu odluku.

Elena se 2004. trajno preselila u Grčku i to se pokazala kao dobra odluka jer je ponovo dobila priliku da predstavlja svoju zemlju u Kijevu na Eurosongu 2005. s pesmom "My number one". Ostvarila je veliku pobedu jer joj je 10 zemalja dalo 12 bodova, te je kasnije upravo te države obišla na svojoj turneji.

Nakon Evrovizije, nastavila je da snima pesme, ali nijedna nije ostvarila toliki uspeh kao ''My Number One''.

Elena je poslednjih godina članica žirija grčke verzije televizijskog šoua "The Voice" i od 2015. je u braku sa inženjerom Andreasom Kapsalisom. Venčali su se u tajnosti, a svoj ljubavni odnos su započeli u oktobru 2012. godine.

2022. godine vratila se na Evroviziju i nastupila kao gošća u Roterdamu, a svojom pojavom izazvala je opšte oduševljenje.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

