"MOJ OTAC JE MISLIO DA JE MANEKENSTVO DRUGO IME ZA PROSTITUCIJU" Harala je svetskim pistama, a evo kako su izgledali njeni počeci

Slavna manekenka Sindi Kraford u dokumentarnoj seriji "The Super Models" otkriva šta se dešavalo na početku njene kultne karijere i kako je iz malog grada u Ilinoisu stigla do modnih pista u Njujorku i Milanu.

Apple TV+ je ekskluzivno dao magazinu "People" uvid u delove serije, pa tako saznajemo da je Sindi Kroford rekla sledeće: "Nikada nisam ni razmišljala o modelingu". Na početku razgovora sa njom prikazana je njena fotografija iz osamdesetih, sa početka njene karijere.

"Nisam ni znala da je to pravi posao. Nisam znala kako ću iz Dekalba u Ilinoisu doći do časopisa", priznala je Sindi Kroford, koja je 2016. rekla da se povlači sa pista. S vremena na vreme viđamo je u modnim kampanjama, na prestižnim revijama uvek ima mesta za nju, pitanje je samo da li će on prihvatiti tu saradnju.

Čuvena manekenka Sindi Kroford, koja je bila u braku sa Ričardom Girom, pred kamerama je otkrila i kako je njen otac reagovao na njen izbor profesije: "Moj tata stvarno nije shvatao da je manekenstvo prava karijera. Mislio je da je manekenstvo drugo ime za prostituciju. Pa su išli sa mnom na moj prvi razgovor za posao" (rekla je misleći na svoje roditelje).

U dokumentarnoj seriji pored Sindi Kroford govore i Naomi Kembel, Kristi Tarlington i Linda Evanđelista, koje takođe prave osvrt na svoje karijere. Seriju su režirali Rodžer Ros Vilijams i Larisa Bils.

"Dok modna industrija nastavlja da se redefiniše kao i uloge žena unutar nje – ovo je ultimativna priča o moći i kako su se četiri žene okupile i osvojile modu, i olakšale time put onima koji su se pojavili posle njih", piše u najavi.

Sindi Kroford udata je za Rendija Gerbera, sa kojim ima ćerku Kaju i sina Preslija, koji se bave manekenstvom odnosno modelingom.

