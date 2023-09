"NISAM HTELA NA ULICU DA LJUDI NE VIDE KOLIKA SAM" Ćerka slavnog muzičara se bukvalno PREPOLOVILA, smršala 40 kilograma

Ćerka rok legende, Ozija Ozborna, i njegove supruge Šeron, Keli, u svet muzike ušla je 2002. godine, kad je objavila debitantski album "Shut Up!". Međutim, njenu muzičku karijeru zasenila je borba sa zavisnostima. Naime, Keli je nedavno u emisiji "Red Table Talk", Džejde Pinket priznala da je njena zavisnost počela sa samo 13 godina, kad joj je prepisan Vicodin nakon operacije uklanjanja krajnika. S drogama i alkoholom počela je da eksperimentiše kao tinejdžerka, a o svemu je javno progovorila 2019. godine.

foto: Giulio Marcocchi / Getty images / Profimedia

"Nisam mislila da mogu bilo šta da uradim ako nisam pijana ili drogirana, jer sam se svega bojala. I dozvolila sam da to dođe do mene", rekla je tada pevačica. Ona ne krije da je imala tešku prošlost, a do detalja je opisala borbu sa zavisnošću i lajmskom bolešću u memoarima "There's No Fu**ing Secret: Letters From a Badass Bi***".

foto: 42 / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Keli je u knjizi otkrila sve detalje svoje zavisnosti koja traje od tinejdžerskih dana, ali i najteži trenutak u životu, kad su joj doktori dijagnostikovali treći stadijum lajmske bolesti. Kako je napisala, doktori u Americi mesecima su joj davali pogrešnu terapiju, zbog čega je bila primorana da potraži pomoć na drugom mestu. Tako je s bratom, kom je tada dijagnostikovana multipla skleroza, otišla u Nemačku. Više puta je bila na rehabilitaciji, no čini se kako je izašla iz pakla zavisnosti. Osim toga, pevačica se skroz transformirala nakon što je izgubila više od 40 kilograma.

foto: Profimedia

"Do nedavno nisam želela da izađem na ulicu da ljudi ne vide kolika sam. Skrivala sam se devet meseci u kući kako ne bih trpela ponižavajuće i uvredljive komentare. Polako sam krenula u borbu s kilogramima i kada sam došla do stare težine, pomislila sam – ‘Ne ide ti loše, sada samo nastavi‘, otkrila je Keli za Independent.

foto: Profimedia

Osim što je iznenadila vidno mršavijom figurom, Keli optužuju i da je radila estetske korekcije na licu. "To je moj oblik lica. Jedino sam uradila botoks, i to je to. Čudno mi je da me sada, kada sam mršava, opet svi kritikuju i pokušavaju da shvate šta sam od sebe uradila. Ništa, samo sam smršala", izjavila je Keli.

(Kurir.rs/ Story.hr)