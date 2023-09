PROGONIO ŽENE IZ PUBLIKE, MOKRIO U FLAŠU PRED DETETOM: Njegovo ponašanje je bilo JAVNA TAJNA? Oglasili se bivši šefovi glumca

Bi-bi- si i Kanal 4 saopštili su da pokreću istragu o Rasel Brendu, nakon što je glumac optužen za silovanje, seksualno i emocionalno zlostavljanje četiri žene. U tom saopštenju se navodi da su ovi emiteri za koje je on radio, preduzeli sve neophodne korake, ali postoji sumnja da su znali za njegov nasilnično ponašanje, odnosno da su više puta upozoreni na to što bi nasilje za koje je optužen učinilo javnom tajnom.

Direktori TV i radio stanica navodno su znali za nasilno ponašanje Rasela Brenda. Šefovi Bi-bi-sija i Kanala 4 optužuju da su zatvarali oči nad onim što je glumac radio, dok je bio zaposlen kod ovih emitera kao voditelj, od 2006. do 2013. (optužbe se odnose upravo na ovaj period).

foto: Profimedia

Pomenute medijske kuće insistiraju da je istina drugačija, ali bi mogle da budu pozvane pred vladinu komisiju kako bi se saznalo šta se zapravo dešavalo, piše Daily mail.

Nakon optužbi protiv Rasela Brenda za seksualno i emocionalno nasilje nad četiri žene, pojavile su se i optužbe protiv njega, koje su pokrenuli osoblje pomenutih medijskih kuća i žene koje su bile u publici tokom emisija koje je on vodio.

Jedan izvor ističe da je bila nadležnima skrenuta pažnja da Rasel Brend progoni žene iz publike, ali da je to ignorisano. "Muškarci će uvek biti muškarci, to nije nešto značajno", glasio je odgovor na te pritužbe.

Prema novim optužbama, Brend je pokušavao da preko osoblje /zaposlenih dođe do žena iz publike koje su bile veoma uznemirene zbog toga, a zaposleni koji su radili na emisijama osećali su kao "makro" zbog toga.

Jedna 24- godišnja žena koja je bila u statusu zaposlenog, ispričala je da ju je Rasel Brend napao u garderobi, skinuo se pred njom i tražio oralni seks. Ona to nije prijavila bojeći se da bi mogla da izgubi posao.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kada je kasnije pristala da ima odnos sa njim, on joj je rekao da o tome nikome ne govori jer prema navodnom ugovoru koji je imao sa produkcijom emisije "Big Brother", on nije smeo da bude intiman ni sa kim ko je radio sa njim.Jedan od autora emisije međutim tvrdi da se nijedna stavka ugovora nije odnosila na to.

Ostali zaposleni žalili su se na agresivno ponašanje Rasela Brenda i nepoštovanje koje je iskazivao prema njima. Šefovi Bi-Bi-sija i Kanala 4 optužuju se da su predlagali da se žene iz publike na kraju uklone iz tima saradnika emisija koje je vodio glumac.

U moru optužbi protiv Rasela Brenda, nalazi se uznemirujuća i bizarna priča da je on mokrio u flašu pred produkcijom i gostom koji je izgledao kao maloletna osoba, a koga je humanitarna organizacija pozvala da gostuje na Radiju 2, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)