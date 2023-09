OGLASIO SE PORTPAROL GLUMCA KOJI JE UMRO PRED SVOJ 44. ROĐENDAN: Evo s kojom BOLEŠĆU se borila zvezda hit serije

Oglasio se portparol Bilija Milera koji je umro pred svoj 44. rođendan, 15. septembra. Predstavnik za štampu rekao je da je glumac preminuo u Ostinu u Teksasu i izneo još detalja.

Prema izjavi portparola za TMZ, glumac Bili Miler borio se sa maničnom depresijom. Njegov tim ukazao je na to da bi uzrok smrti mogao da bude suicid, ali to nije potvrđeno, čeka se zvanično saopštenje o tome.

Bili Miler koji je umro nekolik dana pred 44. rođendan, glumio je u hit serijama "The Young and The Restless" i "General Hospital", u 700 epizoda prve i 600 epizoda druge. Pamtiće se i njegova rola iz "All My Children".

Glumac Bili Miler je za ulogu u "Opštoj bolnici" osvojio tri Emija, 2010, 2013. i 2014. godine. Glumio je i u sledećim ostvarenjima "CSI: NY", "Justified", "Ringer", "Castle", "Ray Donovan", "Suits", "Truth Be Told"', "The Rookie", "NCIS, "American Sniper".

Majka Patriša i sestra Megan kao i brojna publika čuvaće uspomenu na ovog glumca.

(Kurir.rs/Blic žena)