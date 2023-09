"ISTINU O NJEMU ČUVAM U SEFU ZA CRNE DANE" Kejti Peri pretila RASKRINKAVANJEM Rasela Brenda, a evo kakav im je bio BRAK

Rasel Brend, komičar optužen za silovanje četiri žene, kratko je bio u braku s pevačicom Kejti Peri. 14-mesečni brak prekinut je - SMS-om.

Zajedno su bili od 2010. do 2012. godine, a Peri je 2013. u velikom intervjuu za Vogue rekla da je u početku preuzimala veliku odgovornost za razvod dok nije "saznala istinu". Tad je rekla i da tu "istinu" ne može da otkrije, već da će je "čuvati u svom sefu za crne dane".

Kejti Peri i Rasel Brend foto: Profimedia

Nakon što su se juče pojavile optužbe na račun komičara, mnogi se pitaju o kojoj je "istini" Peri tad govorila. "On je jako pametan čovek i bila sam zaljubljena kad sam se udala za njega. Recimo samo da se nisam čula s njim otkad mi je poslao poruku da se razvodi od mene, 31. decembra 2011", rekla je Peri. Naime, Brend ju je o razvodu obavestio porukom za Novu godinu.

Rasel Brend foto: Profimedia

"Bilo je poput tornada"

U svom dokumentarcu "Part of Me" pevačica se takođe osvrnula na svoj brak s Brendom. U jednoj sceni bila je uplakana pre izlaska na binu, nakon svađe s tadašnjim suprugom. Posle razvoda objavila je i emotivnu baladu "Wide Awake", koja do danas ima milijardu pregleda na Jutjubu.

Kejti Peri i Orlando Blum foto: Profimedia

Znala je da spominje da ju je kontrolisao tokom braka i da je čitav odnos bio "jako bolan". "Bilo je poput tornada, sve se događalo odjednom", rekla je jednom prilikom.

Brend se 2012. oženio svojom sadašnjom suprugom i majkom svoje dvoje dece Lauru Galačer. Peri pak ima trogodišnju ćerku Dejzi Dav sa svojim dugogodišnjim partnerom Blumom, za kog se verila 2019. i s kojim je ovog leta bila u Hrvatskoj na jahti Dežfa Bezosa.

(Kurir.rs/ Index.hr)