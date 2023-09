"DROGA ME UMALO UBILA, NJOME SAM LEČILA TRAUME IZ DETINJSTVA" Dramatična ispovest slavne manekenke: "Kolabirala sam na snimanju"

Dokumentarna serija "The Super Models" stigla je na striming platformu AppleTV +. Govori o četiri žene - Naomi Kembel, Sindi Kraford, Lindi Evanđelisti i Kristi Tarlington - koje su zauvek promenile posao modela i modnu industriju, kada su krajem 1980-ih stupile na piste, okupirale editorijale i naslovnice, te postale slavne i bogate, poput filmskih i muzičkih zvezda.

Prve reakcije su jako pozitivne. "Variety" je napisao da je serijal dobro napravljen i "zove na još". Mnogo je tu istorije, moćnih scena i hvale, ali i iskrenih ispovesti žena zbog kojih je i nastao izraz supermodel, koje i danas, u svojim 50-im, privlače pažnju, rade i pune stupce medija.

foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Naomi Kembel (53), koju je osim po lepoti koja ne prolazi, svet upoznao i po vrlo nezgodnom karakteru, u dokumentarcu je otvoreno progovorila o svojoj zavisnosti od droge tokom 1990-ih. Ona ju je gotovo ubila na vrhuncu karijere.

Kembel je priznala kako je počela da uzima kokain da bi se lakše nosila s traumama iz detinjstva i sa smrću bliskog prijatelja, italijanskog dizajnera Đanija Versaćea.

foto: David Parry / PA Images / Profimedia

- Tuga je oduvek bila čudna stvar u mom životu jer nisam uvek pokazivala osećanja. Bila bih šokirana i uznemirena kada se nešto dogodi, a kasnije bih se slomila. No, tugu sam držala u sebi. Kada sam počela da uzimam, želela sam da izbrišem tugu. Zavisnost je takva us*ana stvar, stvarno jeste - rekla je Kembel - Pomislite kako će vam zalečiti rane, ali to se ne događa. A može izazvati ogroman strah i teskobu. Tako sam postala jako ljutita.

Naomi je u dokumentarcu ispričala kako se njen svet potresao kada je Versaće ubijen ispred svoje vile u Majami Biču, 1997. godine.

foto: Profimedia

- Jako me je dobro poznavao, gurao me napred - prisetila se Kembel. - Terao me da izlazim iz okvira, da prelazim granice kada bih pomislila da to ne mogu, kada sam mislila da nemam u sebi ono što je potrebno. Tako je, kada je on umro, moja bol zbog gubitka postala zaista strašna.

Britanka jamajčanskih korena, borila se sa zavisnošću pet godina. Na lečenje je otišla nakon što se 1999. godine srušila na jednom snimanju.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Kada pokušate nešto da potisnete, svoja osećanja, to govori o napuštanju. Ja sam to pokušavala. - rekla je - Ali ne možete to da potisnete. Ubijala sam samu sebe i bilo je jako bolno. Odlučila sam da odem na rehabilitaciju. Bila je to jedna od najboljih stvari koje sam mogla da uradim za sebe.

Kembel je priznala kako je mnogo godina radila na sebi i trudila se da se nosi sa svojim problemima.

foto: Profimedia

- Zastrašujuće je uzeti ogledalo i pogledati se. Zastrašujuće je i trebalo mi je mnogo vremena da mogu da se nosim s tim. Sve te stvari i danas ponekad isplivaju na površinu. No, danas imam alate koji mi pomažu da se s tim nosim. - kazala je Kembel, koja je svojim iskustvom pomogla drugima u njihovom bitkama, poput dizajnera Marka Džejkobsa i Džona Đalijana.

I pre učestvovanja u seriji Naomi je govorila o traumama iz detinjstva koje je iskusila nakon što je njen otac napustio njenu majku. O tome je pričala 2000. godine u intervjuu s Barbarom Volters, koji je iskorišćen kao deo materijala u dokumentarcu.

foto: Profimedia

- Mnogo toga izvire iz mog djetinjstva, mnoga pitanja... Recimo, kada ne poznaješ svog oca ili ne viđaš svoju majku. To donosi mnogo raznih osećanja - objasnila je Kembel, koja je danas i sama majka dvoje dece - Jedan od tih osećanja je ljutnja. Ona je manifestacija dubljih problema. Mislim da se temelji na nesigurnosti, niskom samopoštovanju i usamljenosti.

Kazala je kako ju je sve to činilo ranjivom, posebno jer su svi mislili da je jaka, da sve može.

foto: Profimedia

- No, želela sam da me ljudi takvom vide. Bojala sam se da će me, ako ne budem takva, ako budu znali kakva sam doista, gaziti - objasnila je.

Indirektno, osvrnula se i na optužbe za agresivnost i nasilje. U februaru 2000. godine izjasnila se krivom na sudu u Torontu zbog gađanja bivše lične asistentice mobilnim telefonom 1998. godine. Nekoliko drugih zaposlenih 2006. godine Kembel je optužilo za zlostavljanje.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

01:09 SRPSKA GLUMICA O ISKUSTVU SA ČARLIJEM ŠINOM: Dok snima dobar je, kad se ugase kamere nastaje JEZIVA PROMENA! Droga je činila svoje