OVO SE ZOVE SKUP RAZVOD: Evo koliko je Kevina Kostnera koštao KRAJ BRAKA sa ženom koja je kukala na sudu da neće da bude SIROMAŠNA

Nakon četiri i po meseca sporova, glumac Kevin Kostner i njegova uskoro bivša supruga, Kristin Baumgartner, postigli su dogovor oko razvoda.

"Kevin oseća ogromno olakšanje jer je ovo pitanje rešeno i usredsrediće se isključivo na zajednički odgoj njihove dece", rekao je izvor.

Par se najviše sporio oko nekretnina i iznosa alimentacije. Naime, Kristin je zahtevala iznos od 163 hiljade dolara kako bi mogla da unajmi kuću koja je uporediva s onom u kakvoj je živela s Kostnerom. Prema pisanju medija, Baumgartner će dobiti i viši iznos nego što je to predviđeno predbračnim ugovorom para. Prema prethodnim sudskim dokumentima, bivša manekenka imala je pravo na oko 1,5 miliona dolara.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podsetimo, Kristin Baumgartner podnela je zahtev za razvod od glumca Kevina Kostnera nakon 18 godina braka, a vest o njihovom razlazu javnost je saznala još u maju.

"S velikom tugom moramo da obavestimo da su se pojavile okolnosti izvan njegove kontrole koje su dovele do toga da gospodin Kostner mora da učestvuje u postupku razvoda braka. Tražimo da se poštuje njegova, Kristinina i privatnost njihove dece dok prolaze kroz ovo teško vreme", rekao je u izjavi njegov portparol.

foto: Hahn Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako pišu strani mediji, glumca je supruga šokirala svojim zahtevom za razvod, ali ranije mu je rekla šta joj smeta. Naime, tražila je da odustane od uloge u seriji "Yellowstone" jer je njegov raspored snimanja uticao na njihovu porodicu. No on to navodno nije učinio i pojaviće se u šestoj sezoni. Kristin je navela kao razlog razvoda "nepomirljive razlike" i tražila je zajedničko starateljstvo nad njihovom decom, sinovima Kejdenom (15) i Hejesom (14) i ćerkom Grejs (12).

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema pisanju stranih medija, glumac je ignorisao želje svoje supruge uzeo i novi projekat, vestern koji će režirati i u njemu glumiti, a raspored snimanja mu se proteže na 220 dana. Upravo zbog svog posla Kevin se i prošlih dana zatekao u Las Vegasu. Tamo je s produkcijskom ekipom i glumcima bio na prikazivanju njihovog filma "Horizon: An American Saga", koji će uskoro imati premijeru. Kostnerova posvećenost poslu koštala ga je braka, a nedavno je i sam priznao da puno radi.

(Kurir.rs/ Story.hr)