"ZBOG OVOGA SAM ZNALA DA JE MOJ MUŽ ČOVEK ZA MENE" Stručnjakinja za veze otkrila o čemu UVEK treba da razgovarate na PRVOM DEJTU

Karla Elija se verila za ljubav svog života u samo šest meseci. Sada želi da pomogne drugim slobodnim devojkama da pronađu svoje savršene partnere.

Ova 24-godišnja internet senzacija, koja ima milion pratilaca na TikToku, savetuje svim solo devojkama da na svojim prvim sastancima razgovaraju o jednoj ključnoj stvari: svojim ciljevima - ali nikako o svojoj prošlosti. "Ne razgovarajte o svojoj prošlosti - razgovarajte o svojim snovima", rekla je američka guruica za veze na Jutjubu.

"Razgovarajte o tome šta želite da postignete u svom životu." Na svojim prvim sastancima sa svojim sadašnjim suprugom Dastinom - kog je upoznala na aplikaciji za upoznavanje i udala se za njega u maju 2022. godine - par je razgovarao o svojim snovima za budućnost, kakav život i porodicu žele, gde žele da žive i druge stvari.

"Znala sam da je on pravi muškarac za mene", otkrila je Elija, koja se verila šest meseci nakon prvog sastanka s Dastinom. "Za mnoge ljude zvuči vrlo dramatično, vrlo brzo - ali ja sam tačno znala šta tražim." Znati šta tražite u vezi ključno je, rekla je Elija, koja je rekla da su ona i Dastin bili na istom mestu u životu kad su se prvi put sreli.

"On je bio na mojoj frekvenciji i pratio je moju energiju", rekla je. Elija podstiče slobodne osobe da znaju s kojim vrstama ljudi su najkompatibilniji. "Treba znati svoje neprihvatljive stvari", rekla je. "Treba znati svoje tipove ličnosti i na šta se osećate privučeni."

Lista trojki

Kreatorka sadržaja osmislila je "listu trojki" pristupu upoznavanju, koja uključuje listu stvari koje su neprihvatljive kod partnera, tri osobine ličnosti koje bi vaš partner trebalo da ima i tri fizička atributa koja bi trebalo da poseduje. "To su sve stvari koje vam trebaju i koje su za vas bitne kako biste mogli da smatrate tog muškarca privlačnim", objasnila je. "Zato sam stvorila ovu listu trojki - vrlo je razumna i nije nedostižna."

Lista trojki, nastavila je, deluje kao "vodič" za usmeravanje zaljubljene žene. "Kad stupite u stvarnost, shvatićete da ima dobrih muškaraca, ali razlog zašto ne možete da ih pronađete je što ne znate šta želite", rekla je.

"Lista trojki su vaši standardi, i kad izlazite na sastanke, kad upoznate različite muškarce, nećete biti skloni da trošite svoje vreme na nekoga ko ne ispunjava vaša očekivanja." Iako ljudi često biraju osećanja nad "standardima", korišćenje liste trojki može eliminisati muškarce koji nisu dobar izbor. "To postaje vrlo lako i instinktivno za vas, jer prepoznajete svoju listu i više nećete gubiti svoje vreme", rekla je. Za nju, upozoravajući znakovi uključuju muškarce koji su "slatkorečivi", oni koji uvek pričaju o svojoj prošlosti ili koji pokušavaju da špijuniraju vaš telefon. Elija takođe ima tri "zelena znaka" koja traži kod partnera: da je "muškarac od reči", "da je darežljiv" i da je "tačan". "Znam da mnogi ljudi misle da je ovo nešto što se podrazumeva, ali kad muškarac bude tačan i poštuje tuđe vreme, to je jako seksi, jer to znači da će poštovati i vaše vreme", objasnila je.

(Kurir.rs/ Net.hr)