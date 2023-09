MOĆNI MUŽ JE ISKLJUČIO SA APARATA, ĆERKA JOJ NIJE DOŠLA NA SAHRANU: Lepotica za kojom su uzdisali svi imala je tragičnu sudbinu

Grejs Keli bila je glumica i princeza od Monaka. Bila je diva i pojam elegancije, ali i gracionznosti, sofisticiranosti i ženstvenosti. Međutim, njen život prerano se završio 13. septembra 1982. godine, kada je sa ćerkom, princezom Stefani" doživela saobraćajnu nesreću.

foto: Profimedia

Konfuzija, koja je zavladala u to vreme dovela je do stalnog osećaja da javnosti nije data cela priča, a evo šta se zaista dogodilo.

Prema odlomku iz knjige "Renije i Grejs: Intimni portret Džefrija Robinsona", objavljenom u Čikago tribjunu, par je imao karte za voz do Pariza, gde je 17-godišnja Stefani trebalo da krene u školu.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

"Grejsin šofer je dovezao princezin 11-godišnji Rover i ponudio da vozi, ali Grejs je insistirala da ona to može da uradi, jer ne mogu da stanu tri osobe u auto sa prtljagom. Otprilike dve milje izvan La Turbiea, Grejs je promašila posebno oštro skretanje, a onda je automobil sleteo.

Stefaninina sestra Karolin je prenela Robinsonu šta joj je Stefani rekla da se dogodilo u kolima.

- Mama je stalno govorila, ne mogu da prestanem. Kočnice ne rade. Ne mogu da prestanem.

Rekla je da je mama u potpunoj panici. Stefani je zgrabila ručnu kočnicu. Rekla mi je odmah nakon nezgode: "Povukla sam ručnu kočnicu, ali nije stala. Pokušala sam, ali jednostavno nisam mogla da zaustavim auto."

Grejs i Stefani su hitno prevezene u bolnicu.

foto: Cineliz / Allpix Press / Profimedia

Stefani je sledećeg dana puštena iz bolnice sa samo lakšim povredama. Princeza je sa teškim povredama glave i vrata, kao i prelomom noge, prebačena u bolnicu, ali je dan kasnije preminula kada je njen suprug odlučio da bude isključena sa aparata za veštačko održavanje u životu. Umrla je u 52. godini.

Smatra se da je nesreću izazvala princeza Grejs, a Stefani je u jednom intervjuu otkrila da je Grejs imala glavobolju i da je izgledalo kao da se na trenutak onesvestila. Zatim je automobil počeo da skreće, pre nego što je prešao punom brzinom preko litice.

foto: Profimedia

Smatra se da je Grejs ili pobrkala kočnicu sa gasom, ili nije koristila noge.

U početku je bilo spekulacija da je Stefani, a ne Grejs, bila ta koja je vozila. To je bilo zahvaljujući intervjuima čoveka koji je prvi pronašao mesto nesreće. Napomenuo je da je Stefani izvukao sa vozačeve strane. Kao što je Stefani u međuvremenu razjasnila, to nije bilo zato što je tamo sedela. "Suvozačka vrata su potpuno razbijena", rekla je ona, prenosi The Guardian. "Izašla sam na jedinu pristupačnu stranu, vozačevu."

foto: Profimedia

Na dan njene sahrane, oplakivali su je Nensi Regan, princeza Dajana i Keri Grant, koji su glumili sa Keli u Hičkokovom filmu Uhvatiti lopova iz 1956. godine, u katedrali Monaka tokom 75-minutne službe koju je gledalo oko 100 miliona ljudi.

(Kurir.rs)