SLAVNI GLUMAC U BEOGRADU SAZNAO DA MU JE ĆERKA UMRLA: Od iste bolesti mu je umrla i prva supruga koju NIKAD NIJE PREBOLEO

Drugi brak slavnog glumca Pirsa Brosnana stalno je pod lupom javnosti, a njegov prvi brak trajao je do smrti njegove prve supruge, čuvene australijske glumice. Doživeo je potom još jednu tragediju, a kada govori o voljenim ženama koje je izgubio, otkrije kolika ljubav ih je povezivala i koliku tugu je doneo njihov odlazak.

Slavni glumca Pirs Brosnan bio je od 1980. do 1991. u braku sa Kasandrom Haris, koja je imala 43 godine kada je preminula od raka jajnika.

Ko je bila prva supruga Pirsa Brosnana?

Kasandra Haris je rođena u Sidneju, studirala je Nacionalni institut dramske umetnosti koje je upisala jako mlada kao vunderkind.

Glumila je u filmovima "The Greek Tycoon", "Rough Cut", "For Your Eyes Only", ostvarenju o Džejmsu Bondu - upravo zahvaljujući njoj, Pirs Brosnan je na snimanju ovog filma upoznao producenta Alberta Bokolija, pa je kasnije igrao u četiri nastavka priče o tajnom agentu 007.

Kasandra koja je sa Brosnanom, koji joj je bio treći muž, pojavila u nekoliko epizoda serije "Remington Steele with Brosnan", odigrala je važnu ulogu i u karijeri ovog glumca.

"Zauvek je utkana u svaki deo mog bića", Brosnan o prvoj supruzi

Nakon njene smrti Pirs Brosnan je istakao koliko je ona bila bitna u njegovom životu: "Napravila me je muškarcem kakav sam, glumcem kakav jesam, ovakvim ocem. Zauvek je utkana u svaki deo mog bića. Sa mnom je tu svakog dana. To što sam upoznao nekog takvog, to je veliki blagoslov (1992)". Glumac je bio uz prvu suprugu do poslednje sekunde njenog života.

Pirs Brosnan je decu Kasandre Haris, Šarlot i Kristofera prihvatio kao svoje. U prvom braku dobio je sina Šona, koji je oženjen Sanjom Bilić, producentkinjom iz Hercegovine, sa kojom ima dvoje dece.

Čuveni Irac je 1994. sreo modela Kili Šej Smit, sa kojom se venčao 2001. i sa kojom ima dvojicu sinova Dilana i Parisa, koji se bave modelingom, a i ponosno na društvenim mrežama ističu koliko su ponosni na slikarski dar svog oca.

U Beogradu ga je dočekala vest o smrti ćerke

Glumac je 2013. doživeo još jednu tragediju. Šarlot je preminula tada u 42. godini od raka jajnika, koja je koštala života i njenu baku po majci. Bila je Kasandrina ćerka iz prvog braka sa Dermotom Harisom, a Brosnan ju je usvojio i voleo kao svoje biološko dete.

Vest o smrti ćerke dočekala je slavnog glumca na snimanju filma "Novembarski čovek" u Beogradu. Pamte se njegove suze sa seta, ali je kao veliki profesionalac nastavio sa poslom.

"Moja voljena ćerka Šarlot umrla je u nedelju, 28. juna, od posledica raka jajnika, okružena svojom porodicom, suprugom Aleksom, decom Izabelom i Lukasom i braćom Kristoferom i Šonom. Šarlot se dostojanstveno i hrabro borila sa rakom. Naša srca su slomljena zbog gubitka naše divne devojke. Molimo se za nju i da lek protiv opake bolesti uskoro bude pronađen", izjavio je kasnije.

O smrti ćerke i supruge pričao je 2014. za "Stand Up", gde je poručio da tuga koja nastane dok gledate voljenu osobu kako gubi bitku sa podmuklom bolešću, ostaje trajni deo vas.

Brosnan stalno govori o ćerki Šarlot

"Evo gledam te, dete. U znak sećanja na Šarlot i sa srećnim rođendanskim željama za moju dragu Marli Mej (glumčeva unuka)", glasi jedna od poruka koju je Brosnan javno uputio na godišnjicu smrti svoje ćerke Šarlot koju stalno pominje.

