JA SAM VASPITAČICA I UDALA SAM SE ZA ZVEZDU FILMOVA ZA ODRASLE: Brak s njim mi je okrenuo život NAGLAVAČKE, a evo koliko zarađuje

Australijska vaspitačica u vrtiću, Kejti Bampton (30), napustila je posao kako bi istražila erotske avanture sa svojim suprugom, zvezdom filmova za odrasle, Robom Bamptonom (38).

Bampton je australijska porno zvezda broj jedan na onlajn platformi OnlyFans, a par koji se venčao prošle godine, sada zarađuje više od 70 hiljada dolara mesečno od svojih eksplicitnih onlajn snimaka, a čak održavaju i demonstracije uživo kako bi pomogli Australijancima da začine svoj seksualni život.

Kejti je za Daily Mail otkrila da je život sa suprugom porno zvezdom pun iznenađenja i samootkrivanja. 30-godišnja fitnes influenserka kaže da njegov posao nije negativno uticao na njihov brak, štaviše, ona i Rob Oz samo su postali jači kao par zahvaljujući njegovoj karijeri.

foto: Printscreen/Instagram

"Naša veza se temelji na ljubavi i imamo toliko planova za budućnost. Robi i ja imamo svoje posebne stvari koje praktikujemo zajedno, a kad smo s nekim drugim, to dodaje malo pikanterija u našu vezu", rekla je za Seen TV.

Par se venčao prošle godine, a seksualni život poprilično im je aktivan.

"Nikada nisam mislila da ću se udati za porno zvezdu, ali tu smo gde smo. Seks s porno zvezdom naučio me toliko toga o meni samoj. Ako se nešto pojavi i osetim nesigurnost ili ljubomoru, znala sam da će to samo biti neko moje unutrašnje putovanje", objasnila je.

Prošle godine je Robi dao intervju za australijski Daily Mail i objasnio da može da ima po dva zakazana snimanja svake nedelje, te svaki put može da bude s nekim drugim.

foto: Printscreen/Instagram

"Ali seks koji imam na poslu i seks koji imam kod kuće potpuno su drugačiji", objasnio je.

Fitnes influenserka otkrila je i kakav joj je bio prvi utisak o sadašnjem suprugu.

"Roba sam prvi put videla na Instagramu. Imala sam predrasude jer je seksualni radnik. Videla sam njegovu stranicu i pomislila kako me ne zanima", otkrila je Kejti i nastavila: "Osuđivala sam ga jer sam mislila - on je sigurno bio s puno devojaka, i nisam htela da budem deo te priče. To je verovatno bilo i zbog mog sopstvenog ega, zbog okoline i prosuđivanju o tome šta se treba raditi u životu, a šta ne. Susret s Robom i upoznavanje stvarno je promenilo moju percepciju."

Kejti je ipak trebalo neko vreme da se oseti dovoljno otvorenom za razgovor o postavljanju granica u njihovoj vezi, te da s njim podeli svoje želje. Otkrila je i da je Rob otvoreniji za slušanje od njenih prethodnih partnera. Sada se oseća vrlo prijatno u vezi s njegovim poslom, sve dok on redovno ide na kontrole i nosi kondom kad god je to moguće.

foto: Printscreen/Instagram

"Ljudi na društvenim mrežama misle da je to naš životni stil i da smo ovakvi 24 sata dnevno, da se stalno ima seks s drugim ljudima, da stalno svingerišemo... Ali zapravo to uopšte nije istina", rekla je Kejti.

Umesto toga zarađuju najčešće od snimaka na društvenim mrežama i vodiča za vežbanje. Njihov uobičajeni dan uključuje vreme u teretani, zajedničko kuvanje obroka i snimanje videa za TikTok. Svake nedelje takođe odrede jedan dan koji nazivaju "Dan za Kejti" i tada provode kvalitetno vreme zajedno, a posao i svi drugi ljudi padaju u drugi plan.

"Taj dan se posvećujemo jedno drugom, prisutni smo, izražavamo svoje misli i osećanja, vodimo neprijatne razgovore, više učimo jedno o drugom, isprobavamo nove stvari, postižemo duboku tantričku povezanost i delimo svu svoju ljubav", otkriva Kejti.

"U ovoj ludoj stvari zvanoj život smatramo da je najvažnije odvojiti vreme za sebe kako bismo se povezali. Rob je moja stena i naša veza je najlepša i najsigurnija stvar koja mi se dogodila, jer je mi činimo takvom", zaključuje.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

00:56 PORNO GLUMICA REKLA SVE TAJNE OVOG POSLA, OVAKO JE ZAPOČELA KARIJERU! Poziva na SAJAM EROTIKE, gde će uživo imati intimne odnose!