HTEO SAM DA ZAPROSIM DEVOJKU, A ONDA MI JE NJEN BIVŠI OTVORIO OČI: Ono što mi je poslao ne mogu da izbacim iz glave

"Imam 37 godina, devojka je pet godina mlađa od mene. Planirao sam da je zaprosim, a onda sam saznao nešto o njoj što me je potpuno zbunilo i povredilo. Naime, njen bivši me je kontaktirao putem Fejsbuka i poslao mi link na jednu stranicu. Bila je to porno stranica, a moja devojka glumica u filmu", napisao je muškarac psihoterapeutkinji i kolumnistkinji za The Sun.

"Devojka me je pre upozorila na njega, rekla mi je da je problematičan i znao sam da to radi iz osvete, ali ona je i dalje bila u tom filmu. Suočio sam je s istinom i sve je priznala, ali me molila da ne gledam te filmove jer želi da ostavi taj deo života iza sebe."

Rekla mu je da je ušla u taj krug i plašila se da neće moći da radi ništa drugo. Ipak, odlučila je da je dosta i da mora da menja život. Preselila se u drugi grad i prekinula sve kontakte.

"Sada mi je jasno zašto nije baš htela puno da priča o svom pređašnjem životu kada smo se upoznali. Pogledao sam sve filmove i osećam se užasno, ne mogu to da izbacim iz glave. Šta da radim?"

Psihoterapeutkinja Deidre mu je rekla da je normalno što mu te scene prolaze kroz glavu, ali njegova devojka se odlučila na promenu, ostavila to iza sebe i pristala na vezu s njim.

"I dalje možete da ostvarite srećnu budućnost o kojoj ste maštali i pre ovog saznanja. Moraš da prihvatiš njenu prošlost."

