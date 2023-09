VARAO JE NA SVAKOM ĆOŠKU, ONA SE PRAVILA LUDA: Žena Silvesteru Staloneu oprostila SILNE PREVARE, svi joj se smejali

Slavni glumac Silvester Stalone i njegova supruga Dženifer Flavin, zajedno sa svojim ćerkama Sofijom, Skarlet i Sistin, snimljeni su nedavno u šopingu u Italiji. Porodica je uživala u kupovini u luksuznim radnjama, a odavali su utisak srećne i složne porodice. Dženifer je 25 godina mlađa od glumca, a zajedno imaju tri ćerke.

S prvom suprugom, Sašom Čak, Silvester je dobio sina Sejdža koji je doživeo srčani udar i preminuo u 36. godini. Silvester je tada rekao da nema veće boli na ovom svetu.

Iako odaju utisak srećnog i zaljubljenog para, u njihovoj vezi nije uvek bilo sve tako lepo. Jedino Dženifer nije htela da čuje glasine o Silvesterovim aferama, praveći se da ne primećuje da je on vara na svakom koraku, piše Stil.

"Nisam naivna i znam šta može da se dogodi kad me nema. On je zreo čovek, ne mogu da ga promenim. Ipak, nije pas da me vara na svakom ćošku. Provodimo pet do sedam noći nedeljno, ne vidim gde bi mogao da nađem vremena da me prevari", rekla je tada Dženifer na temu kako ju je suprug prevario.

Međutim, pokazalo se da je bila u velikoj zabludi, pa je ubrzo dobila pismo od svog dragog u kojem piše da je ostavlja. Dženifer je bila skrhana kada je primila pismo: "Puno sam plakala. Zvala sam sve prijatelje i čistila stan pet puta dnevno. Imala sam toliko slika i stvari kojih sam morala da se rešim", kazala je tada. Takođe je bila razočarana što Stalone je Stalone nije ostavio licem u lice, već je to uradio preko pisma.

Dženifer je tek kasnije saznala da je Stalone imao aferu s manekenkom Dženis Dikinson, koja je 1994. rodila ćerku za koju je Stalone mislio da je njegova. Kasnije je DNK testom utvrđeno da dete nije njegovo, te je veza novopečenog para prekinuta. Nakon toga, Stalone je bio u vezi s još par manekenki, čak se i verio s Endži Everhart, ali njihova veza nije potrajala.

Godine 1995. Dženifer i Silvester su se pomirili, a 1996. dobili su prvu ćerku, a sledeće godine su se venčali. Njihovo pomirenje naišlo je na razne komentare, a mnogi su tvrdili da je par svojoj vezi dao drugu priliku samo zbog novca. Pre tačno godinu dana Dženifer Flavin podnela je zahtev za razvod. Razlog? "Silvester rasipa porodično bogatstvo", stajalo je među ostalim, a Dženifer je navela i da ostaju u prijateljskim odnosima. No, nakon njene objave, par je odlučio da se pomiri, a Silvester je potom objavio i njihovu zajedničku fotografiju.

