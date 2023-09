NJEN DONJI VEŠ JE IMAO OBEZBEĐENJE! Slavna manekenka se vratila iz penzije i pokorila Milano svojim izvajanim telom BOGINJE! FOTO

Foto: Wiese/face to face / Face to Face / Profimedia

Nedelja mode u Milanu, a pogotovo revija brenda Versace, okupila je creme de la creme svetskog džet-seta. No, čini se da niko nije izazvao toliku pažnju kao što je to učinila slavna "penzionerka" i jedna od originalnih supermodela Klaudija Šifer.

Manekenka koja se odavno povukla sa modnih pista retko se može videti u javnosti iako je poprilično aktivna na Instagramu, a ono što se na mrežama najčešće komentariše je činjenica da slavna lepotica izgleda kao da ne stari.

Sada kada je prošetala Milanom, mnogi su ubeđeni da je pronašla eliksir mladosti, a slavna 53-godišnja plavuša i dalje potvrđuje ono "jednom supermodel, uvek supermodel".

Šifer je imala poseban razlog da se pojavi baš na reviji Donatele Versaće jer je izbacila kolekciju koja je inspirisana onom koju je njen pokojni brat Đani radio za jesen 1995. godine, s tim što je kreatorka sada predstavila njegov tadašnji rad na svež način i ponudila vrlo aktuelne modele.

Vrlo damske kreacije, pod uticajem dezena, krojeva i detalja koji su bili zaštitni znak brenda Versace pre motiva džungle i zihernadli, bile su upotpunjene frizurama kakve je na revijama ove kuće devedesetih nosila Klaudija Šifer. Sve je to bila samo uvertira u apsolutnu senzaciju na kraju, kada je šou zatvorila slavna Nemica lično!

Klaudija Šifer prošetala je pistom u column haljini mint i srebrne boje, ukrašenoj šahovnicom i kristalnim perlama, koja je dizajnirana specijalno za nju.

"U suštini, oblikovana je prema mom telu. Pristaje mi kao par rukavica", kaže jedan od prvih supermodela iz devedesetih.

Neposredno pred izlazak na pistu, Klaudija je za Vogue rekla da nije nervozna jer se tokom pauze od modelinga trudila da ostane zdrava, odmorna i u formi.

"Osim toga, ja sam samo svoja", istakla je. Poslednji put je pre toga Klaudija prošetala pistom na predstavljanju kolekcije modne kuće Versace za proleće 2018, kada je zatvorila reviju s Karlom Bruni, Naomi Kembel, Sindi Kraford i Helenom Kristensen.

U međuvremenu se bavim mnogim drugim stvarima, uključujući i filmsku produkciju, a zanimljivo je da slavna Nemica pokušava da se penzioniše više od 20 godina, ali je modna industrija, uvek željna nje, iznova zove nazad.

Podsetimo, Klaudija Šifer je karijeru započela sa samo 17 godina u jednoj diskoteci odakle je krenula u pohod na modne piste sveta. Iza sebe ima više od 700 naslovnih stranica i na stotine pređenih kilometara modnim pistama.

I njen veš je imao obezbeđenje

"Bilo je to ludo vreme! Živela sam kao rok zvezda. Na svakoj reviji čuvali su me telohranitelji... Ne samo mene, nego i moju odeću, čak i donji veš - da, i grudnjake i gaćice! Jer svaki put kad bih izišla na pistu i vratila se, mojih stvari nije bilo, sve bi nestalo! Eto, zato je i moj veš svojevremno morao da ima lične telohranitelje", prisetila se ova 53-godišnjakinja kako je to izgledalo dok je bila na vrhuncu slave.

Kada je Klaudija Šifer prestala da se bavi modelingom?

Kada je Šiferova šetala na reviji modne kuće Yves Saint Laurent 2002. godine, to je trebalo da bude njen poslednji hod po pisti.

Tada je rešila da se bavi poslovima koji joj pružaju zadovoljstvo, a ne samo novac. Dobila je troje dece s režiserom Metjuom Vonom i posvetila se sebi, a modni svet stalno čezne za njom.

Ona se pisti od tada vratila samo dvaput, oba puta za Versace, jer je Donatela Versaće njena bliska prijateljica više od 30 godina.

"Donatela je jednostavno divna, toplog srca, nežna, ispravna, ljubazna osoba kojoj je zaista stalo", kaže Klaudija. "Ovo je kao vraćanje u topli zagrljaj porodice Versaće. Uvek se tome radujem. Za mene je ovo više od modne revije i reklamne kampanje. Mnogo više od toga."

