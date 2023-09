ANITA MANČIĆ SE RAZVELA U TAJNOSTI POSLE 22 GODINE BRAKA Dugo su se borili za POTOMSTVO, a on odmah nakon razlaza VERIO DRUGU ŽENU

Glumica Anita Mančić privatni život čuva daleko od očiju javnosti, a nedavno je otkriveno da se razvela od supruga Bojana Dedića.

Kako prenose mediji, Anita i Bojan bili su u braku 22 godine, a krah njihove ljubavi uspeli su sve donedavno vešto da sakriju. Ipak, Bojan je brzo nastavio dalje, pa se na njegovom Fejsbuku može videti njegov emotivni status.

foto: Marina Lopičić

Od marta 2022. godine njemu stoji da je veren sa drugom ženom.

Inače, Anita i Bojan dugo su se borili za potomstvo, o čemu je ona uvek otvoreno govorila i isticala da joj je u toj borbi suprug velika podrška.

foto: Marina Lopičić

- Deset godina sam vodila tešku borbu da postanem majka, nažalost bezuspešno. Vantelesna oplodnja veliki je atak za organizam. Telo je počelo da se buni i zato sam odustala. Imala sam potrebu da podelim taj problem sa ženama koje su u istoj situaciji kao ja, a nemaju dovoljno informacija. Otvoreno sam govorila da je normalno da žena i muškarac ne mogu da imaju decu i da je normalno da se na tome radi, da je medicina napredovala i da ima rešenje. Čak sam otvorila „e-mail“ adresu preko koje su žene mogle da mi se obraćaju i postavljaju pitanja. Kada su počela da mi stižu pisma, videla sam koliko je važno što sam javno progovorila o toj temi - pričala je glumica i dodala:

foto: Ana Paunković

- Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive sa tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive sa tim, što je strašno. Postoje i oni koji ne ostavljaju svoju decu, ali ih zlostavljaju ili deca maltretiraju roditelje. I to je strašno, ali to je život. I ovo je život i može da bude lep. Bojan je divan. Njemu verujem najduže i zato najviše. Divim mu se što me razume i trpi. Često mi treba samoća, malo muževa bi to trpelo - govorila je Anita za "Blic ženu".

(Kurir.rs/ Blic)