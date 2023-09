GLUMA OSLOBAĐA SVIH TRAUMA! Nikola Rakočević pred premijeru HEROJA HALIJARDA: Učim da sviram gitaru! To me čini srećnim

Pred glumcem Nikolom Rakočević, koji je na velikom platnu debitovao u filmu "Šejtanov ratnik" još pre 21 godinu, uskoro je nova premijera. Reč je o ostvarenju "Heroji Halijarda", koje će beogradska publika prvi put da pogleda 10. oktobra, a potom će se dva dana kasnije naći na redovnom bioskopskom repertoaru. Tokom dve decenije svoj dar za sedmu umetnost pokazao je i u brojnim serijama, među kojima su publici omiljene "Vojna akademija", "Jutro će promeniti sve" i "Državni službenik", a ovoga puta gledaćemo ga kao Mirka Jovića u ratnoj drami Radoša Bajića.

Radnja filma inspirisana je događajem koji je više od 70 godina bio skrajnut od očiju javnosti, a donosi priču o herojskom podvigu pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su u proleće i leto 1944. godine spasli više od 500 američkih i savezničkih pilota.

Naša ekipa imala je priliku da prva pogleda ovo ostvarenje u kojem Nikola tumači jednog od sinova glavnog junaka Koste, kog igra Žarko Laušević.

Koliko vam je bilo izazovno da uđete u jedan tako kompleksan lik?

- Svaka uloga je izazov, bez obzira na to da li je kompleksna ili ne. Kada je uloga složena i velika, može kod glumca da stvori pritisak, dok manja može da ga demotiviše. Ono što umnogome olakšava da se suočimo sa ovakvim stvarima jesu dobar scenario i jasna rediteljska ideja.

Kako ste prvi put reagovali na scenario Radoša Bajića?

- Doživeo sam ga kao veoma dobar filmski scenario s vrlo važnom temom, barem za nas Srbe.

Vaš lik Mirko u filmu je između ostalog i pretučen. Kako se pripremate za snimanje teških scena?

- Teško da mogu da vam konkretno odgovorim na to pitanje. Kada dođu takve scene, koristite sve to imate. Zanat, ako ga imate, emotivno pamćenje, odnos prema tekstu i sve to može iole da pomogne.

Čini se da vam je najlakše bilo u kadru s Radovanom Vujovićem, koga znate pola života. U kojoj meri vam je to olakšalo snimanje?

- Da. Radovan Vujović i ja smo studirali zajedno, on je vrhunski glumac i neko na koga možete da se oslonite u kadru. Naravno da takav odnos dosta olakšava snimanje.

Da li vam je Žarko Laušević, koji vam igra oca, dao neki koristan savet?

- Ne sećam se da je Žarko delio savete, ali bez obzira na to, od njega može dosta da se nauči.

Jeste li išli na časove jahanja za potrebe ovog snimanja?

- Išao sam na jahanje i upoznao kobilu Maru. Vrlo sam zahvalan na tom iskustvu iako je ponekad bilo zastrašujuće i svakako najteži zadatak koji sam morao da savladam pripremajući neku ulogu.

Da li je tačno da u nekom novom filmu igrate i Dražu Mihailovića?

- Tačno je. Očigledno je da je ta tema važna za nas.

Vraćate li se nekad na početke i kako pamtite prvu glavnu ulogu u filmu "Šejtanov ratnik", koju ste dobili još za vreme studija?

- Po enormnom entuzijazmu i upornosti Stevana Filipovića, a i cele ekipe.

Interesantno je da se vaš lik Novica iz filma "Šišanje" pojavljuje i u ostvarenju "Pored tebe". Koliko se on promenio, a i vi za sve ove godine?

- Novica Marjanović i dalje postoji. Da li kao sporedni ili glavni lik, svejedno je. I dalje je velika tema.

Za kratko vreme ste odigrali veliki broj uloga pred kamerom. Koju smatrate prekretnicom u karijeri?

- Svaka je deo mog glumačkog mozaika.

Jeste li pomoću svoje profesije, tumačeći razne likove, pronašli odgovore na neka životna pitanja koja su vas možda ranije mučila?

- Pozorište i film se bave raznoraznim međuljudskim odnosima i pružaju mogućnost i publici, ali i glumcima i autorima, da se oslobode određenih problema ili trauma. Tako da naša profesija donosi benefite u tom smislu.

Šta je u glumi najlepše, a šta najteže?

- Najlepši je uspeh, a najteži neuspeh. Međutim, postoji još jedna struja koja se ne obazire na ove dve krajnosti. Kada njom krenete da plovite, više vam nisu potrebni ni uspeh ni neuspeh.

Mladi ste birali profesiju, da li ste se nekad pokajali?

- Nisam, ali bih mogao da radim i nešto drugo.

Imate li vremena za neki hobi i čime volite da ispunjavate svoje slobodno vreme?

- Učim da sviram gitaru. Istražujem muzičke pravce i muzičke pojmove. To me čini srećnim.

