ŠER ANGAŽOVALA LJUDE DA JOJ OTMU SINA IZ HOTELSKE SOBE: Oglasila se njegova supruga, a evo šta je prethodilo svemu

Muzička legenda Šer htela je da otme sina iz hotelske sobe baš dok je pokušavao da se pomiri sa suprugom na godišnjicu braka, navode sudska dokumenta koje je ekskluzivno otkrio Daily Mail. Dobitnica Oskara, Emija i Gremija bila je zabrinuta za zdravlje Ilajdže Blu Olmana, rekla je njena snaja, Meriandžela King u izjavi sudu u Los Anđelesu, koji je raspravljao o razvodu para.

Doduše, sudeći prema fotografijama na kojima Ilajdža izgleda prilično zapušteno, a koje su nastale u drugom hotelu, "Šato Marmon" Hotelu u Los Anđelesu, gde živi poslednjih šest meseci i ima razloga za zabrinutost.

"Prvo je izgledao kao da je mrtav, ali zapravo se onesvestio. Osoblje ga je pokupilo i unelo unutra", rekao je svedok njegovog pada.

Inače, 47-godišnji Ilajdža, mlađi je od dvoje Šerine dece. Sin je njenog drugog muža, pokojnog rok velikana Grega Olmana. S 36-godišnjom Meriandželom, čije je umetničko ime Kvini u rok bendu KING, venčao se 2013. i nemaju dece. U prošlosti je priznao da je počeo da se drogira kad je imalo 11 godina, te da je vodio dugu bitku sa zavisnošću od heroina.

King je pak rođena u Mumbaju, u Indiji, od oca Britanca i majke Nemice, a detinjstvo je provela u 30 različitih zemalja. Jedna je od šestoro braće i sestara koji su u različito vreme svirali u KINGU.

U svojoj izjavi na sudu, King je rekla da su ona i Ilajdža proveli 12 dana u Njujorku pokušavajući da rade na svom braku.

"S obzirom na pristojno vreme verujem da ćemo se pomiriti. No, pokušaj da se poljubimo i pomirimo bio je prekinut. 30. novembra 2022, u noći naše godišnjice braka, četvoro ljudi je došlo u našu hotelsku sobu i odvelo Ilajdžu. Jedan od četvorice muškaraca koji su ga odveli rekao mi je da ih je angažovala Ilajdžina majka", izjavila je.

U izjavi, podnesenoj četiri dana nakon navodne otmice, dodala je: "Trenutno nisam upoznata sa stanjem mog supruga niti gde se nalazi", iako je napomenula da je on "zatvoren u ustanovi za lečenje koja joj nije otkrivena".

Izjavu je završila rečima: "Razumem napore njegove porodice da se pobrine da on bude dobro i želim ono što je najbolje za mog supruga".

Sa Šerine strane nije bilo komentara na čitavu situaciju. Kako bilo, Ilajdža se vratio na rehabilitaciju nakon burnih šest meseci u "Šato Marmonu", znamenitom hotelu na Sanset Bulevaru, u kojem je američki komičar Džon Beluši umro od predoziranja drogom 1982. godine. Zabrinuto hotelsko osoblje redovno je kontaktiralo Šer zbog njegovog nadrogiranog izgleda, ispričali su upućeni izvori.

"Skoro svako jutro i poslepodne Ilajdža se mogao videti ispred hotela, ili naslonjenog na zid ili bi sedeo na pločniku i pušio. Izašao bi s celom cigaretom i dok bi je popušio, već bi se onesvestio. Uvek je izgledao kao da je na nečemu. Bio je napet i neuredan, kao da je beskućnik koji živi na ulici", rekao je jedan.

Početkom septembra Šer je unajmila negovatelja da pazi na njenog problematičnog sina, koji bi napustio hotel i lutao ulicom.

"Negovatelj bi sedeo na ulazu u hotel čekajući da vidi gde i šta Ilajdža namerava", priča osoblje.

Stvari su se zahuktale 14. septembra, na dan kad je Šer planirala da interveniše da spasi sina. No, pre nego što je to uspela da učini, hotelsko osoblje pronašlo ga je kako leži licem okrenutim prema pločniku koji je vodio do ulaza u hotel s rukama uz telo. Osoblje ga je podiglo i unelo unutra. Dva dana kasnije policija je stigla i odvela Ilajdžu iz hotela, rekao je izvor. Zatim je ponovo vraćen na rehabilitaciju.

Inače, 77-godišnja Šer dugo je bila u sukobu s Ilajdžom i svojom snahom Meriandželom, koju je upoznao u Nemačkoj, gde je otišao na lečenje zbog posebno teškog slučaja lajmske bolesti. Filmska i muzička ikona navodno nije čestitala mladencima, a odbila je čak da prizna i njihovu veridbu. Često su prolazili meseci, pa čak i godine, a da nije ni razgovarala sa svojim sinom, kog je dala u internat kad je imao samo osam godina. Ali, izgledala je prilično zabrinuto dok je s telohraniteljem u martu primećena kako ga posećuju u Šatou, ubrzo nakon što se uselio.

Govoreći o svojoj dugotrajnoj zavisnosti od droge, koja je počela kad je imao samo 11 godina, Ilajdža je otkrio kako je krenuo s marihuanom i ekstazijem, a kasnije prešao na teške droge.

"Samo sam želeo da pobegnem od svih stvari iz svoje prošlosti i tada se okreneš toj vrsti droga, heroinu i opijatima. Heroin me na neki način spasio. Da to u tom trenutku nisam imao, ne znam šta bih učinio. Možete da skočite s mosta. Kad biste samo mogli da prođete kroz taj vremenski period i proživite ga, a zatim dobijete pomoć", otkrio je i priznao da je bilo perioda kad je umalo umro.

Ilajdža, koji je bio glavni vokal u metal bendu Deadsy početkom 2000-ih, prvi je zatražio razvod. Napomenuo je kako se sa suprugom razišao u aprilu 2020, na samom početku lokdauna, no Meriandžela tvrdi da se nisu rastavili sve do 2021.

U svojoj izjavi na sudu, Meriandžela je rekla da ne može da plati svoje advokate jer su Ilajdžina supružnička izdržavanja bila sporadična.

"Dobila sam ukupno samo 25.000 dolara, polovinu dugovane podrške", rekla je. Takođe je rekla da ju je Šer izbacila iz kuće u kojoj je živela nakon što je Ilajdža započeo neodređeno "lekarsko starateljstvo" u avgustu 2022. Dodala je i da nije uspela da dobije svoju imovinu iz skladišta u kom su bile "jedinstvene umetnine, antikvitete i muzičke instrumente" koje je trebalo proceniti pre razvoda.

