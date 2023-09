"POSLE MEGANINIH EKSPLICITNIH SCENA TREBALA MI JE TERAPIJA" Princ Hari o prošlosti svoje supruge: "Nije trebalo to da gledam"

Uloga Megan Markl u seriji "Suits" ponovo se komentariše nakon što je ova serija pre nekoliko meseci dostupna i na Netfliksu. Veliku buru izazvao je njen bivši kolega, partner iz serije Patrik Adams, koji je nedavno objavio do sada neviđene slike iz ovog ostvarenja. Reč je o eksplicitnim fotografijama. On se izvinio što je to uradio, a princ Hari je pre toga komentarisao ovaj glumački zadatak svoje supruge.

"Pogrešio sam što sam guglao i gledao njene ljubavne scene na internetu. Naročito one između nje i njenog kolege u kancelariji. Bila bi mi potrebna terapija električnim šokom da izbacim te slike iz glave. Takve stvari nije trebalo da vidim", navodi se u memoarima princa Harija "Spare", koji su objavljeni početkom ove godine.

Hari je u pomenutoj knjizi naveo da se britanska kraljevska porodica mešala u snimanje te serije, što je Megan Markl teško podnela jer je "volela tu seriju, lik koji je igrala, kolege glumce i celu postavu - volela je Kanadu".

Eksplicitnije scene deo su glumačke profesije i glumci su nažalost zbog toga izloženi čak i kritikama i raznim pogrešnim i površnim komentarima. A objavljivati fotografije bez dozvole onog ko je na tim slikama prilično je i uvredljivo i nepristojno, što je priznao i Patrik Adams, i o njegovom izvinjenju piše i Daily mail.

Megan Markl glumila je godinama u seriji "Suits", a onda se odrekla te uloge, ali i glumačkog posla zbog veze sa Harijem. Upravo scene iz te TV priče koristile su se protiv nje kada se saznalo za njihovu romansu odnosno venčanje, a sve kako bi se narušila njena reputacija.

