PRELEPA SRPKINJA ZASENILA I MONIKU BELUČI: Na Marijine čari je pao i sin BRITANSKOG MILIJARDERA, a njena lepota je PRIRODNA (FOTO)

Naša manekenka Marija Žeželj imala je fantastičan nastup pre nekoliko dana na Nedelji mode u Milanu, koja je trajala od 19. do 25. septembra.

"Bilo je zabavno prošle nedelje. Hvala, Milano. Doviđenja", napisala je na Instagramu pored serija slika zabeleženih na reviji. Marija Žeželj predodređena je za pistu, ali i za glumu i pevanje. Javnost podjednako intrigira njen privatni život, što je naročito bio slučaj tokom leta.

Pogledajte kako je izgledao hod Marije Žeželj na pisti u Milanu, jednoj od svetskih prestonica mode. Na slikama se mogu videti i brojni novi trendovi koji stižu sa nedavno završene Nedelje mode u ovom italijanskom gradu.

Marija Žeželj prikazala je na Instagramu i svoje izdanje van piste u Milanu, zbog čega joj govore da zaslužuje titiulu modne ikone. Brojnim komplimentima komentariše se ovaj njen stajling.

O poznatoj Srpkinji najčešće se piše zbog njenih modnih uspeha, ali je veliki odjek imala u julu ove godine vest da je ona u vezi sa sa sinom britanskog milijardera ser Dejvida Barklija Alisterom Barklijem.

Barkli stariji je inače vlasnik „The Sunday Times“ i "Telegraph Group Limited", matične kompanije „The Daily Telegraph“ i „The Sunday Telegraph“.

„Mariji se Alister odmah svideo. Njih dvoje danas ne bi bili zajedno da ona nije načinila prvi korak. Upoznala ga je preko drugarice, takođe manekenke. Prva mu je prišla i pitala ga da odu na dejt. Šta više, pitala ga je dva puta. Prvo je odbio, što je ona razumela, da bi sledeći put bila direktnija. Rekla mu je: ‘Očigledno je da se sviđamo jedno drugom, zašto gubiti vreme? Stvarno mi se sviđaš'“, preneo je "Blic".

Kako je Marija Žeželj zasenila Moniku Beluči

Marija Žeželj (23) se javnosti predstavila 2014, kada je pokrenula Jutjub kanal. Dve godine kasnije nekadašnja učenica novosadske gimanzije "Jovan Jovanović Zmaj", koja je trenirala odbojku i džez balet, pobedila je na takmičenju za lice godine u Italiji "The Look of the Year". Iste godine objavila je roman "Moj slatki život "koji govori o borbi trinaestogodišnje Nađe u svakodnevnom životu.

Devojka talentovana i za pisanje i za manekenstvo i za pevanje, ali i glumu, o čemu govore njene pesme "Dance Like Nobody's Watching" i "Louder Than A Drum" kao i učešće u sinhronizaciji animiranog filma "Mali šef" 2017. jedna je od najvećih zvezda među mladima u Srbiji, naročito među tinejžderima. Marija je više puta bila na listama najlepših u svetu, 2019. zauzela je 81. mesto od 100 pobednica, prema izboru kultne zajednice kritičara TC Candler. Nalazila se na toj listi i 2018, a pre šest godina bila je najlepša prema oceni "Independent Critics" kada je zasenila Karu Delevinj, Moniku Beluči i Kiru Najtli.

Pred polazak za Njujork

Marija Žeželj se 2018. uputila za Njujork, a pred polazak na put otkrila nam je sve planove.

"To nije bila odluka preko noći. Već par godina sam čekala trenutak kada ću započeti internacionalnu modeling karijeru. Za mene je, kao i za svakog modela iza koga stoji ozbiljna matična agencija (Marija je član "Model scouting office," agencije koju vodi Jelena Tomašević Ivanović, prim.a) pripremana strategija razvoja u modnoj industriji, a sada je došlo vreme da to sprovedemo i u delo! Plan mi je da duže vreme provedem u Njujorku, epicentru mode, kako bih na izvoru najboljih prilika polako gradila imidž internacionalnog modela".

Poznata Novosađanka koja je u Njujorku upisala studije IT tehnologija, napomenula je: "Cilj mi je da budem srećna čime god se bavila. Trenutno me sve profesije ispunjavaju i mogu ponosno da kažem da nikada nisam bila zadovoljnija napretkom koji sam postigla. Možda će se vremenom moja interesovanja menjati i i možda postanem aktivnija u određenim industrijama, ali verujem da imam vremena da ostvarim sve svoje ciljeve i snove.

Moja velika želja je da radim za najveće dizajnere. Ja sam takav tip osobe koji svoje ciljeve drži za sebe sve dok ih ne ostvari. Daću svoj maksimum, biću uporna i uložiti dosta rada, pa ćemo videti kako će se sve odvijati".

