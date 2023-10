PROBLEMATIČNA PEVAČICA UHVAĆENA SA 5 MUŠKARACA! Svi čekaju njene šokantne memoare gde će otkriti svu PRLJAVŠTINU iz svog života

Britni Spirs nas je sve zaintrigirala nedeljama pre nego što će njeni dugoočekivani memoari "Žena u meni" ("The Woman In Me") u kojima otkriva apsolutno sve iz svog života, stići na police knjižara kasnije ovog meseca.

- Jahanje i pisanje!!! Sve što trenutno radim... 2. tom dolazi posle prvog!!! #TheWomanInMe", napisala je Britni Spirs na Instagramu ispod videa sa njenog najnovijeg tropskog bekstva. U klipu postavljenom na optimističnu pesmu "Fall in Love", Britni se može videti u privatnom avionu sa pet muških prijatelja. Zatim je tokom leta usmerila kameru ka prozoru kako bi pokazala kristalno plavu vodu ispod.

Spirs je takođe podelila snimak sebe kako jaše konja tokom odmora. Dobitnica Gremija, 41, je u pravom džet-set fazonu nakon što se razvela od otuđenog supruga Sema Asgarija.

Dok Spirs već radi na nastavku, njeni predstojeći memoari "Žena u meni" će uključivati "bombastične detalje" o životu pop zvezde.

- Britni priča svoju priču, bez "kontrolora", bez filtera – dobre, loše i ružne detalje, rekao je izvor ekskluzivno za Page Six u septembru. Insajder je dodao da je Britni "definitivno bilo intenzivno" da ponovo proživi svoju prošlost.

- Pročitate deo njene porodične istorije u knjizi i pomislite: "O moj Bože, ta jadna devojka", rekao je izvor, dodajući da ona "detaljno opisuje svoju porodičnu istoriju, od bake i dede do roditelja do zašto je ona kakva jeste".

I sama Spirs je najavila svoje memoare na Instagramu u julu, rekavši:

- Radila sam na ovoj knjizi, Išla sam na mnogo terapija da bih mogla da završim ovu knjigu, tako da vam se više sviđa. A ako vam se ne sviđa, i to je u redu.

"Žena u meni" stiže na police knjižara 24. oktobra.

Knjiga će biti objavljena nekoliko meseci nakon što je Asgari podneo zahtev za razvod od Britni u avgustu nakon godinu dana braka. Nakon razdvajanja, pevačicu su povezivali sa Polom Ričardom Solizom, koji ima kriminalnu prošlost. Prošle nedelje, policija je izvršila proveru zdravlja pevačice u njenoj vili u Tauzend Ouksu u Kaliforniji nakon što je objavila snimak na kom pleše s noževima.

- Neko blizak Britni je video snimak postavljen na društvenim mrežama, gde ona pleše i vrti se sa noževima u rukama, i zaista su bili zabrinuti za njeno mentalno zdravlje, rekao je službenik za javno informisanje za Stranicu Six. Spirs je kasnije odbacila proveru zdravlja, rekavši da joj je "dosta".

- Da li je šala da je provera zdravlja ponovo dospela u vesti? Hajde Ameriko... mi smo više kul od toga, zar ne? napisala je u subotu putem Instagrama.

