SVOJOM PROMENOM POLA 2015. ŠOKIRALA CEO SVET: Pre toga bio uspešan sportista, pa sad progovorio o svom trenutnom LJUBAVNOM STATUSU

Kejtlin Džener (73) transrodna bivša olimpijka koja je ranije bila u braku s rijaliti zvezdom Kris Džener (67), otkrila je da više ne planira da ulazi u romantične veze, kako piše Page Six.

- Sama sam i lepo mi je. Nisam niti blizu traženja veze - rekla je Kejtlin.

Prisetimo se, Kejtlin je rođena kao Brus Džener, uspešni atletičar i olimpijac. Brus je u braku s Kris dobio ćerke Kendal (27) i Kajli (26), a 2015. je za Vanity Fair otkrio da se zapravo oduvek osećao kao žena.

foto: Reuters, AP

- Više nikada neću ući u vezu. To nije ono što mi trenutno treba - objasnila je.

Prisetimo se, Kejtlin se razvodila tri puta, a najduži brak joj je bio upravo s Kris. Rastali su se 2015., iste godine kada je Kejtlin promenila pol, a danas više ne razgovaraju.

foto: Profimedia

- S Kris stvarno više nikada ne razgovaram. Da, tužno je. Ako ima ikakve komunikacije to je putem menadžera koji razgovara s njom. A kad imaš toliko dece koliko ja imam, s nekima si bliži nego s drugima - rekla je.

foto: Profimedia

- Svakako ih viđam i radimo razne stvari zajedno. Puno sam bliža s Dženerima nego s Kardašijanima, ali s Kris nemam nikakav kontakt. To je tužno jer smo puno toga prošle zajedno - dodala je Kejtlin.

Kejtlin i Kris su nakon razvoda ostale u lošim odnosima, koji su se dodatno pogoršali 2017. godine kada je Kejtlin objavila memoare 'The Secrets Of My Life'.

foto: Printsreen/Youtube

U njemu je pričala o svom braku s Kris, a uskoro će objaviti i dokumentarac 'House of Kardashian', gde će takođe pričati o odnosima unutar porodice te njihovim kontroverznim poslovima.

