OPTUŽIVALI SU JE DA JE PROMENILA POL KAKO BI IZBEGLA ZATVOR: Sa bivšom ženom ima dve ćerke, a sada donela ŠOKANTNU ODLUKU!

Kejtlin Džener rekla je u intervjuu za The Times da iako je "veoma singl" ovih dana, ne planira da u skorije vreme pronađe partnera, što je šokiralo mnoge.

- Dobro sam. Nisam ni blizu toga da tražim vezu. Nikada u budućnosti neću imati vezu. Jednostavno to ne vidim u svom životu. Ja to ne tražim - rekla je.

foto: Clint Brewer Photography / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Napomenula je da nije usamljena, ima porodicu kod koje može da ode na večeru, kao i dva psa Berta i Bakstera. Zabavlja se na razne načine.

- Upravljam avionom, igram dosta golf. Kada sam imala 20 godina, odlazila sam na automobilske trke- što nije dobar način ni za zaradu ni za karijeru. Radiš to jer je zabavno.

Bivša zvezda riijalitija Keeping Up with the Kardashians koja sa bivšom suprugom Kris Džener ima dve ćerke Kajli i Kendal Džener, otkrila je da radi na nekoliko projekata kao i da dosta trenira iako se to promenilo u odnosu na njen tempo od ranije.

- Ne pokušavam da osvojim zlatne olimpijske medalje. Samo uživam u dobrom zdravlju. Ne preterujem sa vežbanjem iako mi je treniranje rutina - poručila je bivša olimpijska šampionka.

foto: Richard Shotwell, Vianney Le Caer

O braku sa Kris Džener

Kejtlin Džener je o odnosu sa bivšom suprugom rekla sledeće:

- Prepoznale smo se odmah na početku i venčale smo se nakon pet i po meseci. Bila sam zaljubljena u nju, jer je bila jako drugačija od mene. Ali da, moram da kažem, bila je to ljubav na prvi pogled - rekla je koja je pre 10- ak godina rešila da promeni pol i da od Brusa Dženera postane Kejtlin Džener.

Napomenula je da je Kris upravljala njihovim poslovima, ali da Kejtlin nije znala gde će je to odvesti. - Možda ni ona nije znala to - dodala je, piše People.

Da ne priča sa Kris, otkrila je u emisiji "This Morning".

- To je pomalo tužno, jer smo prošle mnogo toga, ali ima tu jednostavno dosta stvari - rekla je.

foto: Profimedia

Kejtlin Džener odnosno Brus Džener i Kris Džener bili su u braku 22 godine, rastali su se 2013.

Mnogi uporno tvrde da je Kejtlin promenila pol kako bi izbegla zatvorsku kaznu zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa kobnim ishodom, koja se desila pre transformacije. Ona to negira i tvrdi da se uvek osećala kao žena.

