SVAKO DETE JOJ IMA DRUGOG OCA: Slavna glumica išla IZ BRAKA U BRAK, dok nije naišla na onog pravog, a evo kako je ljubav PLANULA

Kejt Vinslet, jedna od najvećih glumica u Holivudu, danas slavi 48 rođendan. Vinslet se s glumom susrela još u tinejdžerskim danima, a svoje prvo pojavljivanje na sceni imala je još kao petogodišnjakinja, kada je glumila Devicu Mariju u školskoj predstavi o Isusovom rođenju.

Kada su je novinari u kasnijim intervjuima pitali da se priseti svog detinjstva, Kejt je rekla kako kao devojčica nije bila mršava, zbog čega su je zadirkivali i nazivali ‘debelom’ i ‘moržem’. Bila je na meti zbog svog izgleda, a doživela je i to i da su je zaključali u školski ormarić.

foto: Profimedia

S 11 godina prijavila se u glumačku školu 'Redroofs' u Mejdenhedu, koja je ujedno funkcionisala kao agencija za talente. Dobila je ulogu u reklami za žitarice Sugar Puffs, a zatim i u nekim stranim filmovima, dok je u školi igrala u predstavama ‘Alisa u zemlji čuda’ i ‘Hronike iz Narnije: Lav, veštica i ormar’.

No ništa od toga joj nije donelo novac pa se kao 16-godišnjakinja zaposlila u trgovini. S 19 godina, uspela je doći do Holivuda, a život i karijeru joj je obeležila uloga Rouz u Titaniku, 1997. godine. Ostalo je istorija. Kasnije je ostvarila još puno zapaženih uloga poput one u filmu 'Žena kojoj sam čitao', za koju je dobila i Oskara za najbolju glumicu.

foto: Printskrin

Džim Trepleton bio je njen prvi suprug, a venčali su se u novenbru 1998. na intimnoj ceremoniji u crkvi u Ridingu. Dve godine kasnije dobili su ćerku kojoj su dali ime Mia. Iako je s Džimom doživela ljubav na prvi pogled, razveli su se nakon tri godine braka, u avgustu 2001.

foto: Profimedia

Dve godine kasnije, u maju 2003. udala se za reditelja Sema Mendesa, s kojim je u decembru iste godine dobila sina Džoa. Svoj porodični dom u severnom Londonu ubrzo su prodali i nastavili život na relaciji Njujork - Kotsvolds. Ipak, ljubav nije potrajala pa je tako njenom braku s Mendesom došao kraj.

foto: Lee Floyd / Avalon / Profimedia

Svog trećeg supruga Edvarda Abela Smita upoznala je tokom odmora na imanju Ričarda Brensona, na njegovom privatnom ostrvu Neker 2011. godine. Smit je Brensonov nećak, a par se venčao u decembru 2012. u Njujorku, a sledeće godine dobili su sina Beara. Nakon što je doela odluku da se vrati u Englesku, Kejt je kupila imanje pored mora u Saseksu, na kojem od 2015. godine živi sa suprugom i decom.

(Kurir.rs/Story.hr)