SAMO ŠTO JE OSTAVILA PAĆINA, BACILA SE U ZAGRLJAJ NOVOG VREMEŠNOG MILIJARDERA: Zbog ovoga je sa razlogom zovu LOVCEM NA DEDICE

Nur Alfala, majka najmlađeg deteta Al Paćina, viđena je u subotu uveče na Stingovom koncertu u Los Anđelesu sa svojim bivšim dečkom Nikolasom Bergruenom. On je 33 godine stariji od nje, a ovo je njihov prvi javni zajednički izlazak od februara 2020. Nije poznato da li se par možda pomirio ili je ovo samo prijateljski izlazak.

Oboje su na koncert stigli u crnom od glave do pete, a teško je poverovati da se ova 29-godišnjakinja porodila pre samo nešto više od tri meseca. Ona je uskočila u uske crne helanke, po kojima je i prepoznatljiva, i čipkani korset, te čizme do kolena.

Inače, početkom septembra medije je obišla vest da su Nur i Al Paćino raskinuli, ali je ubrzo nakon toga portparol glumca demantovao ovakve glasine. Međutim, navodno je izvesno da je ona sudskim putem zatražila starateljstvo nad njihovim tromesečnim sinčićem Romanom.

Takođe, njen izlazak sa gore pomenutim Bergruenom, poznatim 62-godišnjim milijarderom, baca senku na odnos sa Paćinom i podgreva glasine o njihovom raskidu.

Ova televizijska producentkinja je već bila u ljubavi sa Nikolasom, koji je svojevremeno izazio i sa Klaudijom Šifer, a u avgustu 2018. ona ga je nazvala "svojim partnerom u zločinu". Godinu dana kasnije Nur ga je okarakterisala kao "najboljeg prijatelja za ceo život, divnog, slatkog i odanog".

Milijarder ima dvoje sedmogodišnje dece - Olimpiju i Aleksandra, a dobio ih je uz pomoć dve surogat majke i jednog donatora jajnih ćelija.

Ovo je još jedna u nizu potvrda da je Alfala očito "slaba" na starije muškarce, s obzirom da je u prošlosti bila u vezi sa Mikom Džegerom (80), a par je raskinuo još 2017. godine. Zanimljivo je da je 2019. povezivana i sa Klintom Istvudom (93), ali je na kraju tvrdila da su samo prijatelji.

Nur je svojevremno u jednom intervjuu otkrila da ljudi jesu komentarisali njenu vezu sa Džegerom, ali da se ne kaje ni zbog čega i da ima mnogo lepih uspomena iz te romanse.

"Godine mi nisu bile važne. Srce ne zna šta vidi, ono samo zna šta oseća. To je bila moja prva ozbiljna veza i za mene je to bio srećan period", rekla je svojevremeno ova 29-godišnjakinja za "Hello".

Inače, zbog sklonosti prema znatno starijim muškarcima, Nur neretko zovu i "lovcem na holivudsku gerijatriju".

