VI NISTE LJUDI: Slavna glumica žestoko osudila one koji NE PODRŽAVAJU Izrael nakon stravičnih napada, pa se oglasila na Instagramu

Sara Foster obratila se svima onima koji ne žele govoriti protiv nasilnog napada terorističke organizacije Hamas na Izrael, donosi The New York Post. Politički aktivna glumica, ćerka muzičkog mogula Dejvida Fostera, podelila je svoj stav na društvenim mrežama, osuđujući nasilje i one koji ga brane. Takođe se dotakla sporne, aktuelne podele između palestinskog i izraelskog naroda.

"Ne podržavam ubijanje nevinih ljudi. Ljudi koji umiru nisu oni koji su radikalnih pozicija. Palestinci puni ljubavi koje poznajem ne žele ovo. Narod Izraela pun ljubavi to ne želi. Hamas je zlo. Tačka. Kako bilo ko bilo koje nacionalnosti ili rase može ovo braniti?", podelila je na svojoj Instagram priči, uz objavu organizacije Stand With Us, koja se bori protiv antisemitizma i podržava Izrael. Saopšteno je da je najmanje 1100 ljudi poginulo u ratu između Izraela i Hamasa koji je sada krenuo. Fosterina mlađa sestra Erin, koja se preobratila u judaizam pre nego što se udala za supruga Simona Tikhmana, podelila je istu objavu neprofitne organizacije, dodajući emotikon slomljenog srca.

foto: Printskrin Instagram

Foster u prošlosti nikad nije bežala od javnog iznošenja svog mišljenja, posebno u vezi s porastom kriminala u njenoj rodnoj državi Kaliforniji.

Još u aprilu, kada je preduzetnik i osnivač Cash Appa Bob Li smrtno izboden nožem u četvrti Rincon Hill u San Francisku, Foster je osudila "liberalne političare" države. Podelila je tada snimak koji prikazuje Lija sa svoje dvoje dece.

"Nemam reči. San Francisko je potpuna rupa. Ja sam registrovani demokrata i uverena sam kad kažem da liberalni političari uništavaju gradove."

Kasnije je objavljeno da je Li navodno imao tajni život koji se sastojao od seksa, drogiranja i raskalašenog trošenja, što je verovatno odigralo ulogu u njegovoj smrti u San Francisku.

