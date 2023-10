GLUMICA IDE U RAT? Šuška se da će Gal Gadot ići da brani Izrael 16 godina posle završetka vojnog roka, evo kome se zahvalila FOTO

Glumica Gal Gadot zahtevala je da svet "konačno izabere stranu" dok je izrazila podršku svojoj rodnoj zemlji nakon što su stotine ubijenih u terorističkom napadu u Izraelu u subotu.

foto: Printscreen/Instagram

Zvezda Čudesne žene, 38, služila je u izraelskim odbrambenim snagama kao borbeni trener pre više od decenije, što je navelo neke da se zapitaju da li bi ona mogla biti pozvana da se bori u ratu sa Gazom.

foto: MARTIN BERNETTI / AFP / Profimedia

U subotu je bivša Mis Izraela 2004. bila jedno od prvih holivudskih imena koje je progovorilo u znak podrške Izraelu, podelivši vesti o Hamasovom napadu na civile i kasnije napisavši: „Ja sam uz Izrael i ti bi trebalo. Svet ne može da ćuti kada se dešava ovaj užasan teror!'

Zvezda je takođe zamolila svoje pratioce da doniraju sredstva za one koji su pogođeni napadima tokom vikenda, što vojnika, što civila.

foto: Printscreen/Instagram

Muzički festival bio je jedno od prvih mesta koje je napala teroristička grupa Hamas, gde je masakrirano 260 ljudi.

Gadot je takođe podelila video nastupa U2 u "Sphere" u Las Vegasu u Nevadi, gde je bend posvetio svoju pesmu Pride (In the Name of Love) stotinama obožavalaca muzike ubijenih i kidnapovanih na muzičkom festivalu u Izraelu u subotu.

Bono je izmenio tekst hita u: "Pevajte za našu braću i sestre - koje su i sami pevali na festivalu Supernova Sukot u Izraelu... Pevamo za njih. Naš tip ljudi, ljudi iz muzike. Razigrani, eksperimentalni ljudi. Naša vrsta ljudi. Pevamo za njih."

Tokom svog koncerta, Bono je dodao: „U svetlu onoga što se dogodilo u Izraelu i Gazi, pesma o nenasilju deluje pomalo bizarno, čak i smešno, ali naše molitve su uvek za mir i za nenasilje... Ali naša srca i naš bes, znate gde je to upereno. Zato pevajte sa nama... i onom prelepom decom na tom muzičkom festivalu."

foto: Printscreen/Instagram

"Hvala U2 i Bono što podržavate Izrael“, napisala je Gadot na svojoj Instagram priči. Gadot je dve godine služila u IDF-u, što je obavezno za Izraelce, i rekla je da joj je služenje u vojsci pomoglo u disciplini i veštinama timskog rada, koje sada primenjuje u snimanju filmova.

"Ne radi se o vama, vi niste broj jedan. Trenutno radimo nešto za veći cilj, a kada snimate film, veći cilj je da napravite odličan film", rekla je za Foks u avgustu.

foto: EPA/CAROLINE BREHMAN, Profimedia

"Nisam razmažena, znam da se trudim. Imam zaista jaku radnu etiku i mislim da je to povezano sa tim.", rekla je.

Svi građani Izraela mogu biti pozvani da se bore dok nacija ulazi u ono što su stručnjaci nazvali najgorim sukobom između Izraela i Palestine u poslednjih nekoliko decenija.

Čak 300.000 izraelskih rezervista već je pozvano da se pridruže snagama ID. Nije jasno da li je zvezda pozvana kao rezervista.

DailyMail.com se obratio Gadotinom timu za komentar ove priče, ali još uvek bez odgovora.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:44 IZRAEL SAMO NJIH ČEKA DA BI SE SUKOBIO SA IRANOM! Eksperti: Novi sukob na pomolu, savez sa Kiprom OČIGLEDNA PRIPREMA ZA RAT