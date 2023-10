NETFLIX OBJAVIO KAD IZLAZI FINALE SERIJE "KRUNA": Objavljen i novi tizer, monolog kraljice Elizabete odjekuje Bakingemskom palatom

Striming servis Netflix otkrio je kada stiže poslednja sezona njihove popularne serije "Kruna". Finale serije podeljeno je u dva dela, a prvi deo šeste i poslednje sezone biće objavljen 16. novembra. Drugi deo izaći će 14. decembra.

Netflix je objavio novi tizer u kojem Imelda Staunton, koja glumi kraljicu Elizabetu II, šeta Bakingemskom palatom dok njene reči odjekuju.

foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

"Kruna je simbol postojanosti. To je nešto što vi jeste, a ne nešto što radite. Deo naše prirodne ličnosti uvek se izgubi. Svi smo se žrtvovali. To nije izbor, to je dužnost. Ali šta je sa životom koji sam ostavila po strani? Ženom koju sam ostavila po strani", čuje se u tizeru.

Šesta sezona popularne serije baviće se razdobljem između 1997. i 2005. godine. Prvi deo više će biti posvećen odnosu princeze Dajane, koju tumači Elizabet Debiki i Dodija Al Fajeda, kog tumači Kalid Abdala, i to pre kobne automobilske nesreće u Parizu 1997. Netflix je naglasio da tu nesreću neće prikazati.

Drugi deo baviće se princem Vilijamom, kog glumi Ed Mekvej, a koji se vraća na koledž Iton nakon majčine smrti, zatim zlatnim jubilejem kraljice Elizabete, brakom kralja Čarlsa III i Kamile, te ranom fazom ljubavne veze Vilijama i Kejt Midlton, koju glumi Meg Belami.

(Kurir.rs)

