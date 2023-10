TOP 5 PLESNIH SCENA U FILMOVIMA KOJE SU NAS OSTAVILE BEZ DAHA: Snaga ovih koreografija leži u borbama koje se kriju iza njih!

Mnogi ljudi imaju problema da izraze svoje emocije, način razmišljanja, probleme sa kojima se susreću i svoj stav. Tada često odustajemo od reči i okrećemo se nekom drugom načinu izražavanja, a ples je često koristan upravo za to.

Iako kada kažemo ples često pomislimo na ljubav, radost, senzualnost i nežnost, on može biti daleko više od toga. Kroz njega možemo da pokažemo i bes, strah i snagu. Baš zato su mnogi filmovi u kojima ples ima dominantnu ulogu stekli status klasika. Plesne scene su u mnogim kultnim filmovima iskorišćene da dodatno dočaraju glavni motiv filma, a kako su to uradili poznati reditelji pogledajte u ovih top 5 plesnih scena koje su nas ostavili bez daha.

1. Briljantin (1978)

"Briljantin" je kultna američka romantična komedija koja je ukrala srca ljudi širom sveta čim se pojavila. Lepršavost, bezbrižnost i nevinost koji nosi tinejdžerski život zajedno sa otkrivanjem odraslog doba u kombinaciji sa ritmičnom muzikom i neverovatnim koreografijama je upravo ono što je izazvalo da ovaj film ima posebno mesto u našim sećanjima.

Poslednja scena ovog filma je ujedno i simol samog ostvarenja. Ples "You are the one that I want" je kuminacija ranje i pokazuje pobedu u ljubavi, ujedinjenje i prijateljstvo. Brzi ritam melodije, kao i hrabri plesni pokreti karakteristični su za ovu scenu, a za ovoliki uspeh same scene zaslužna je neverovatna hemija koja postoji između Sendi (Olivije Njutun Džon) i Denija (Džona Travolte).

2. Futluz (1984)

Muzička drama iz 1984. godine, "Futluz", na simboličan način pokazuje kako izgleda borba za slobodu. Ren Mekormak je noseći lik ovog filma i on podstiče druge mlade ljude iz svoje srednje škole da se bave plesom iako su ples i muzika u malom gradu Bamontu zabranjeni.

Značaj ovog filma ogleda se u temama kojima se on bavi. Pre svega treba znati da su rok muzika i ples u njihovom gradiću zabranjeni da bi se na taj način obeshrabrilo ispijanje alkohola. Strah roditelja za dobrobit njihove dece je motiv koji leži iza takve zabrane, a potreba da se odraste i oslobodi stega je normalan put mladog čoveka. Pobeda plesa, a ujedno i poslednja scena ovog kultnog filma predstavljaju roditeljsko poverenje ukazano deci da neće napraviti ništa loše, sposobnost da mladi ljudi izbore za svoje ciljeve i svoju slobodu i oslobađanje od stega straha.

3. Flešdens (1983)

Romantična drama "Flešdens" pravi je primer američkog sna. Aleks, mlada plesačica i striptizeta sanja o tome da postane balerina, te radi ne bi li zaradila da se upiše u baletski školu. Njena borbenost i naporan rad dovode je do onoga gde je htela da bude.

Ona kroz ceo film karakterno raste, a scena njene audicije, koja je ujedno postala i svojevrsan simbol ostvarenja, pokazuje to. Ona u svom plesu spaja naizgled nespjive vrste plesa. Elegantni baletski koraci ukombinovani sa zabavnim, brzim i opuštenim džez pokretima predstavljaju savršenu kulminaciju filma i pokazatelj da nekada morate razmišljati van okvira da biste postigli svoj cilj.

4. Mulen Ruž (2001)

Još jedna romantična drama predstavlja savršenu kombinaciju senzualnosti, strasti i ljubavi koju ples može da donese. Mladi Kristofer u kabareu upoznaje Satne, zvezdu kabarea Mulen Ruž, koja je obećana drugom.

Međutim, povezanost između njih je toliko jaka da scena "El tango de Roxanne" postaje školski primer ljubavi i strasti. Snaga ove scene je toliko jaka i hipnotišuća da je nemoguće ugrabiti dah i odvojiti pogled od neverovatnih kadrova plesa i borbe.

5. Prljavi ples (1987)

Kada se pomisli na scene plesa u filmovima, definitivno na pamet prvo padne zaključna scena "Prljavog plesa", američke romantične drame, koja obrađuje mnoga važna pitanja. U ovom filmu mužemo se sresti sa odlukom o abortusu, ulaskom u prvu ljubav, manjkom samopouzdanja i osećajem nesigurnosti.

Ovo kultno ostvarenje te teme obrađuje na neverovatan način, a poslednja scena "I have the time of my life" predstavlja svojevrsnu pobedu nad ovim pitanjima što se može videti u glavnoj ulozi, Bejb, tokom ovog plesa. Bejb puca od samopouzdanja, snažna je, prati ritam, a na kraju i leti u rukama svog partnera Džonija.

(Kurir.rs)

