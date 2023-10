UHVAĆENI NA DELU! Ovako se ponašaju Megan Markl i princ Hari kada ih kamere ne snimaju: Dok oni odmaraju, isplivalo ŠOK OTKRIĆE

Megan Markl i princ Hari održali su nedavano u Njujorku Samit o mentalnom zdravlju, a onda se uputili na mini-odmor na Karibe, na ostrvo koje se smatra rajem za bogataše.

Fotografija poznatog para od sinoć se komentariše. Izvor je pritom otkrio i kako se njih dvoje ponašaju u jednoj svakodnevnoj životnoj situaciji.

Megan Markl i princ Hari otišli su na ostrvo Canouan na Sent Vinsentu i Grenadinima na Karibima. Ovaj luksuzni kutak smatra se omiljenim mestom za bogataše, a kako se iskazala ta popularnost, o ostvru se govori na sledeći način: mesto gde milijarderi beže od milionera.

Fotografija objavljena sinoć zabeležena je u petak, Megan Markl i princ Hari primećeni su u blizini jahting kluba i marine, nakon što su izašli iz prodavnice. Kupovali su u radnji koja se opisuje sledećim rečima: "ekskluzivni izbor svežih sezonskih organskih proizvoda, od povrća do sireva, slatkiša, morskih plodova i ekskluzivnih mesnih narezaka" uvezenih iz Francuske.

"Izgledali su srećno. Dok je Hari izlazio iz prodavnice, lagano je udario u jednu od bačvi spolja i oboje su se smejali, a Megan je posegnula za njegovom rukom. Jednostavno su izgledali jako srećno što su zajedno na odmoru", rekao je izvor koji ih je sreo uživo.

Ovo govori mnogo o njihovoj vezi iako će oni koji najviše sumnjaju reći da poznati par uvek vodi računa o utisku koji će ostaviti, ali na slici zaista izgledaju opušteno ili kako komentarišu an Instagramu, slobodno i srećno.

foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Pomenuto karipsko ostvro koje obožavaju i Robert Dauni Džunior i Leonardo Dikaprio, poseduje prelepe plaže i luksuzna odmarališta: Canouan Estate Resort and Villas, Mandarin Oriental i Soho Beach House Canouan.

Noć u u Mandarin Orientalu kreće se od 837 dolara pa i više od 9.000 dolara po noćenju za raskošnu vilu sa četiri spavaće sobe, dok je Soho Beach House relativno jefitniji (1.200) a poznati gosti poput Megan i Harija imaju popust- 1.020 dolara po noćenju.

Luksuz na sve strane, a koliko juče žalili su se da imaju problema sa novcem jer su za njih ti problemi daleko drugačiji od onih koji muče većinu ljudi.

Takođe, nedavno je isplivao snimak u kom je novinarka nazvala imenom Rejčel, a to je ime njenog lika u seriji "Suits" koja je proslavila. Vojvotkinja od Saseksa joj je odgovorila da zapravo nije pogrešila.

"Moje prvo ime u stvarnom životu je Rejčel. Nikad me niko nije tako zvao, ali moji su me roditelji nazvali Rejčel Megan Markl. Imala sam problema zbog toga sa svim pravnim dokumentima. Zapravo ste me nazvali mojim imenom", ispričala je Megan. Novinarka joj je potom rekla da nije znala za to.

Inače, serija "Suit"s koja je proslavila Megan Markl ponovno je postala popularna nakon što je stigla na Netfliks. Zbog toga se navodno radi na novom spin-ofu.

