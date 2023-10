BRANISLAV LEČIĆ OTVORENO O GLUMCIMA I FILMSKIM RADNICIMA: Ko preskače kvalitet i moral zbog para, to mu se i vraća! ŽIVE U ZABLUDI

Gostujući u emisji Puls Srbije kod Ivana Gajića glumac Branislav Lečić govorio je šta misli o serijskoj i filmskoj produkciji i glumi nekad i sad:

- Vreme se dosta ubrzalo i to ima svoje posledice. Ranje su kadrovi bili duži. Sećam se serije Sivi dom u kojoj sam igrao i koja mi je bila jako draga. To je dobra serija, ali je dosta spora. Sada je montaža brža i atraktivnija, ali i u tome može da se pretera. Čovek ima ograničene kapacitete i ako se stvar prekomerno ubrza on ne zna više šta je gledao.

Kaže da je konkurencija dobra, jer u želji da budu bolji od drugih stvaraoci više ulažu u svaki aspekt svog proizvoda.

- Kada nemate konkurenciju vi onda i osiromašujete svoj proizvod da biste zaradili više. Manje ulažete i scenario, manje ulažete u ljude koji bi trebalo da ga dorade, manje u samu produkciju, manje u kvalitet režije i glume i onda je logično da to posle nekog vremena postane tanko, beživotno, bez atrakcije. Možda u privremenom nekom talasu donosi kapital, ali šta je sutra? - rekao je Lečić i dodao:

- Opasno je razmišljati tako da hoćete brzo i lako da napravite pare i onda preskočite preko kvaliteta, pa i preko nekih moralnih stvari. Ali to se vraća. Cilj je da uradiš posao dobro, jer te to preporučuje za sledeći posao. Oni koji ozbiljno rade posao uvek imaju posla, oni kojima uvek kažemo - Majstore!

