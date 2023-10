EVO ŠTA BIVŠA ŽENA LAZARA RISTOVSKOG MISLI O NJEGOVOJ NOVOJ VEZI:Voleli se 4 decenije, a onda je JEDNO PRIZNANJE sve promenilo

Danica Ristovski i dalje je u šoku zbog nove veze svog bivšeg muža Lazara s mlađanom Anicom Lazić, ekskluzivno saznaje Kurir.

Glumica ne može da poveruje da je Lazar zaljubljen u devojku koja može da mu bude unuka po godinama, ali i njegovim fotografijama na društvenim mrežama.

- Danica se i pojedinim kolegama sa seta serije požalila da joj nije jasno što sve to treba Lazaru u ovim godinama i zbog čega se tako kompromituje u javnosti. Rekla je i da treba da ga bude sramota zbog svega, zbog njihove dece koja sve ovo gledaju i čitaju - završava naš izvor.

Kako je i sam Lazar svojevremeno pričao o razvodu, on je istakao da su ovu odluku doneli jer se ljubav među njima ugasila.

- Svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav koja nas je grejala više od 40 godina – rekao je Ristovski.

Podsetimo, Danica je jednom pričala o porodičnom životu i braku.

- Ja se trudim da budem neprimetna. To je najbolje - da se trudite da iz prikrajka budete prisutni, ali da se ne mešate. To je najbolji recept, verujte. To čovek treba da nauči, da ne kažem žena. U takvim situacijama to što se događa je prirodno - rekla je Danica za Kurir.

