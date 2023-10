SUPRUGA VILA SMITA PONOVO ŠOKIRALA SVETSKU JAVNOST: Voditeljka ZANEMELA, a evo šta se dešava sa njihovim INTRIGANTNIM ODNOSOM

I moglo se očekivati. Brojni detalji ukazivali su da je njihova veza tokom takozvanog perioda raskida bila daleko od defintivnog kraja, pa čak i više od toga. Džejda Pinekt Smit gostovala je danas - ponovo, u emisiji "Today" gde je otkrila šta se dešava sa njenim brakom sa Vilom Smitom. Šokirala je tim rečima voditeljku. Glumica je prošle nedelje u istom TV šouu otkrila da su se ona i njen muž rastali pre sedam godina.

Džejda Pinekt Smit je naglasila da ona i njen muž Vil Smit naporno rade da ponovo uspostave brak, da vrate svoju vezu u životno partnerstvo kao i d asu koncentrisani na ozdravljenje (svog odnosa).

foto: AP

Džejda je nedavno poručila da ona i Vil Smit žive potpuno odvojene živote od 2016. godine. neko će pomisltii da im se nisu dopale reakcije na dosadašnje priče koje su im čak i ugrozile reputaciju, a neko da iznova dižu medijsku prašinu, dan pre objave njenih memoara "Worthy".

Ipak, tačno je da je Džejda pričala o razdvojenosti, a ne o konačnom kraju a sada je naglasila da ona i Smit žele da brak vrate na pravi put.

foto: Profimedia

"Vrlo naporno radimo na tome da našu vezu vratimo, da, vratimo našu vezu... nazad u brak, opet. Brak muža i žene... moj proces ozdravljenja. Ušla sam u to sa vrlo specifičnim idejama, zar ne? Vrlo specifične ideje koje su bile blokirane. Meni je samo važno da vidim volju da on pokaže ko je. On ne može da bude savršen idealizovan muž. Moram da ga prihvatim takvog kakav jeste. On mene prihavata takvu kakva jesam i želim da se volimo tako", poručila je i naglasila: "Stvarno smo naporno radili".

foto: Youtube Printscreen

Voditeljka je bila iznenađena ovim rečima:"Oh! U redu. Pa nisam to znala".

Džejda Pinket Smit joj je rekla: "To je ono što sam htela da ti kažem. To ti je skroz promaklo. To je cela stvar".

"Pa čekaj. Samo da budem 100 odsto sigurna. Niste bili razvedeni na papiru?", pitala je domaćica emisije, a glumica je odgovorila: "Tačno".

Vil Smit se prošlog vikenda oglasio nakon šok izjava svoje supruge sa kojom je u braku od 1997. i podržao ju je. Poznati par ima dvoje dece i mnogima je bilo teško da poveruju da su se razveli. Mislite o tome ... uvideli su to i glavni kateri ove priče.

(Kurir.rs/Blic žena)