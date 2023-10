OGLASILA SE DANICA RISTOVSKI: Bivši muž je izbacio iz serije, ulogu dao 39 godina mlađoj, a ona je imala da kaže samo jedno!

Lazar Ristovski nakon razvoda od svoje dugogodišnje supruge Danice po kratkom postupku ju je izbacio iz glumačke podele serije "Drim tim", ali je u njenom nastavku angažovao svoju novu 39 godina mlađu devojku Anicu Lazić.

Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora, Danica je igrala jednu od glavnih ženskih uloga u prvoj sezoni pomenute serije. Ona je igrala sportskog komentatora Jovanke Kanađanin, čiji je lik u drugoj sezoni zamenjen ulogom druge novinarke koju tumači Paulina Manov. Lik Jovanke u drugoj sezoni potpuno je izbačen.

foto: Damir Dervišagić, Instagram/anicalazicofficial

To ne bi bilo ništa zanimljivo da se u nastavku serije ne pojavljuje niko drugi do sadašnja Lazareva devojka Anica. Ristovski, koji u ovoj seriji igra glavnu ulogu producent je, svojoj partnerki je namenio ulogu Bosiljke, pa mnogi smatraju da je glumac ovo uradio kako na setu ne bi došlo do neprijatnog susreta bivše i sadašnje partnerke.

Tim povodom se sada oglasila Danica Ristovski, koja je potvrdila ove navode.

- Tačno je. Ne igram. Šta više da vam kažem. Nemam više nikakav komentar ni na šta - rekla je Danica za Alo, čime je potvrdila da je vest da nema više ulogu u ovom projektu bivšeg supruga tačna.

- Lazar je ovu seriju snimao nakon što je objavio da se razvodi od Danice s kojom je bio u braku skoro pet decenija. Kako bi izbegao bilo kakav susret između njih ili kako ona ne bi posumnjala da posle razvoda između njega i Anice ima nešto više osim kolegijalnog odnosa, Ristovski je odlučio da je najbolje da lik Jovanke izbaci iz druge sezone serije čiji je producent i glavni glumac. To su tek sada shvatili svi oni koji su radili na seriji, pa i sama Danica, kojoj je ovo bila jedna od omiljenih uloga u karijeri - ispričao nam je naš izvor.

U jednom intervjuu Danica je radosno opisala svoj lik u Drim timu.

foto: Prva promo

- Moja uloga je po svemu neočekivana i autentična, mogu da kažem glumačka poslastica. Kada sam pročitala scenario, prepoznala sam spoj usamljeničke ranjivosti Jovanke Kanađanke i to je bio trenutak, na početku serije, kada ona kao tehnološki višak ostaje bez posla. Kako je otac uveo u svet fudbala, još kao dete, fudbal je postao njena strast, najbolje ga poznaje i tako dobija posao sportskog komentatora i na taj način ona menja svoj život - rekla je svojevremeno ona. Podsetimo, Lazar se u poslednje vreme ne odvaja se od Anice s kojom je počeo i da živi zajedno u luksuznom stanu u Beogradu na vodi. Kako smo pisali u jučerašnjem broju, glumac je totalno "odlepio" za svojom devojkom, tako da su njih dvoje počeli da dele i krov nad glavom ubrzo nakon što se on razveo od svoje dugogodišnje supruge Danice, Lazar je za domaće medije potvrdio da su zajedno, a kada ga je naša ekipa upitala da li planira venčanje s novom izabranicom, dao je tajanstven odgovor.

foto: Dragan Kadić

- Istina je, zajedno smo. Ne bih ništa više dodavao. Anicu sam upoznao mnogo kasnije i nema nikakve veze s razvodom. Ne bih imao više šta tu da dodam, sve je rečeno - poručio nam je Ristovski.

(Kurir.rs)

