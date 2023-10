"ŽENA I DECA SU OBEZGLAVLJENI, SUKOBI SE NEĆE ZAUSTAVITI": Jeziva ispovest glumice iz serije koja je snimljena na teritoriji Gaze

Rona-li Šimon, poznata glumica, nakon početka sukoba, prvi put je govorila o strahu koji osećaju ona i njeni sunarodnici od toga da će Hamas ponovo napasti Izrael.

Glumica Rona-li Šimon, poznata po uspešnoj TV seriji "Fauda“, otkrila je da se Izraelci plaše ponovnih napada koji mogu biti nalik onom koji je izvršio Hamas 7. oktobra.

"Fauda" je televizijska serija izraelske produkcije dostupna na Netfliksu koja priča priču o elitnoj jedinici u Izraelskim odbrambenim snagama. Serija predstavlja "priču o ljudima uhvaćenim na obe strane izraelsko-palestinskog sukoba“, prema IMDB, platformi specijalizovanoj za filmske kritike.

Prva sezona je snimljena tokom rata u Gazi 2014. godine, a treća sezona prikazuje jedinicu dok preduzima akciju protiv Hamasa u Pojasu Gaze.

Rona-li Šimon, poznata glumica, sada je prvi put nakon početka sukoba govorila o strahu koji osećaju ona i njeni sunarodnici od toga da će Hamas ponovo napasti Izrael.

"Uplašeni smo i mislim da nas najviše plaši to što će više života biti izgubljeno. Ovo je naša prva misao, inače su sve naše misli uvek uz taoce. To je nešto na šta smo svi fokusirani i ceo svet bi trebalo da nam pomogne da vratimo taoce. To je najvažnije za sve nas", rekla je Rona-li Šimon, glumica koja igra Nurit, jedinu ženu u elitnoj jedinici u "Faudi“.

Ona odbacuje svako poređenje između serije i trenutne situacije u Izraelu.

"Idemo da radimo kao glumci i na kraju dana odložimo oružje i idemo kući, ali za mnoge ljude to je sada realnost", objašnjava ona.

Umesto toga, stvarnost u Izraelu se predstavlja kao "jedan od najstrašnijih masakra koji se dogodio u istoriji izraelskog naroda“.

"Žene, deca koji su obezglavljeni i silovani. Ovo je realnost za veliki broj ljudi čak i dok govorimo. Ništa od ovoga nije kao u Faudi. Ovo je sada pravi život", kaže Rona-li Šimon.

Suočen sa ovim napadom Hamasa, izraelski narod se ujedinio da se odupre agresiji, kaže glumica koja Hamasov napad naziva prekretnicom za ceo svet da vidi brutalnost terorističke grupe.

"Svi znamo da će biti duga borba, ali pobedićemo. Uz podršku koju dobijamo iz celog sveta jer su se svi probudili i sada svi znaju da je Hamas Islamska država. Možda smo mi njihova prva stanica, ali oni neće stati samo na nama", rekla je glumica.

Hamasov napad 7. oktobra je najambicioznija operacija koju je grupa ikada pokrenula iz Gaze i najozbiljniji prekogranični napad sa kojim se Izrael suočio poslednjih godina. Više od 1.400 Izraelaca je ubijeno kao rezultat napada, a oko 2.600 Palestinaca je izgubilo život u ratu koji je usledio.

