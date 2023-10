"PAD KUĆE AŠEROVIH" STIGAO NA NETFLIKS: Evo šta kažu kritičari o ekranizaciji dela Edgara Alana Poa (VIDEO)

Noć veštica je spasena! Majstor za strah Majk Flanagan poslednji put se predstavlja na Netfliksu jezivim, jezivim, raskošno gotskim zadovoljstvom, ovako počinje recenzija serije "Pad kuće Ašerovih" u čuvenom Gardijanu.

Kvalitetne adaptacije dela Edgara Alana Poa su retkost još od filmova Rodžera Kormana iz 1960-ih, ali "Pad kuće Ašerovih" će to ispraviti.

foto: Youtube/ Netflix

Doduše, bila je spektakularna epizoda u ranim „Simpsonovima“, odnosno „Treehouse of Horror“ specijalima za Noć veštica, ali sa „The Fall of the House of Usher“, Majk Flanagan dokazuje se podjednako veštim kao Met Grening ili Korman u prenošenju Poa na ekran.

Flanagan ima iskustva u pravljenju omaža nekim od najomiljenijih horor dela.

foto: Youtube/ Netflix

Suprotstavio se Širli Džekson u „The Haunting of Hill House“ (što je bilo fantastično), Henriju Džejmsu u „The Haunting of Bly Manor“ (jezivo, ali bljutavo) i Kristoferu Pajku u „The Midnight Club“ (meh).

Srećom, Flanagan i Poovi senzibiliteti pokazuju se kao dobitna kombinacija, ostajući na ivici strave, bez prelaska u skakanje od straha i sentimentalnost. Krivicu provlači svaki kadar Flanaganovog Poog univerzuma i odgovara ne toliko hororu, koliko strahu.

foto: Youtube/ Netflix

Osećaj da nešto strašno dolazi čini gledanje uzbudljivim. Serija počinje potpunim mračnim postavljanjem koje odgovara Pou.

Roderik Ašer (Brus Grinvud) prisustvuje zajedničkoj sahrani nekoliko svoje odrasle dece, a u montaži novinarskih izveštaja vidimo kako su „čudni incidenti“ potpuno ugasili njegovu krvnu lozu.

foto: Youtube/ Netflix

Ašer zatim sedi u ruiniranom zamku sa Karlom Lamblijem kao Ogist Dipen (zasnovan na čuvenom povremenom liku Poa, koji se smatra prvim detektivom u književnosti) i daje mu priznanje.

Pad kuće Ašerovih je kruna Flanaganovog rada na Netfliksu

foto: Youtube/ Netflix

Zatim se vraćamo nekoliko nedelja unazad kada je Ašerova porodica bila na vrhu sveta, postali su bogataši nalik Saklerima prodajući opijate koji su nanosili neopisivu patnju američkom narodu, i počinjemo da pratimo njihov bolan pad.

Flanagan završava svoj ugovor sa Netfliksom na visokom nivou, hvatajući Poovu magiju, jezu i osećaj straha.

Nema sumnje da „Pad kuće Ašerovih“ spada među najbolja dela Flanagana.

Zašto se sve ovo događa Ašerima? Čiji će kraj Ašera biti najjeziviji? Zašto Netfliks ne ulaže dovoljno novca u ovog čoveka da pravi više oktobarskih zadovoljstava?

Šta je dalo toj epizodi „Simpsonovih“ pravo da bude tako dobra? Neka od ovih pitanja zadovoljavajuće su rešena moćnim završetkom serije.

(Kurir.rs/Danas)

Bonus video:

01:45 10 PUTA SAM SE PREDOZIRAO I BIO POTPUNO MRTAV! Glumac Feđa Štukan otvoreno progovorio o heroinu, ratu, smrti i ZAGROBNOM ŽIVOTU