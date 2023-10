BRITNI SPIRS NAKON 16 GODINA OTKRILA ZAŠTO JE OBRIJALA GLAVU: Pevačica progovorila o svom nervnom slomu kojem je svedočio CEO SVET

evo zašto je to uradila

Pevačica Britni Spirs (41) šokirala je javnost 2007. godine kad je obrijala glavu. Ona je ušetala u jedan frizerski salon i zahtevala da joj se obrije kosa, frizerka je to odbila pa je pevačica uzela mašinicu za brijanje i sama to učinila, dok su paparaci beležili svaki pokret. Pevačica je nakon 16 godina konačno otkrila zašto je to učinila.

foto: Profimedia

Toliko su me posmatrali dok sam odrastala, od glave do pete. Ljudi su mi govorili šta misle o mom telu još od tinejdžerskih godina. Brijanje glave i gluma bili su moji načini da se oduprem tome - napisala je pop zvezda u svojim nadolazećim memoarima 'Žena u meni', čiji je deo ekskluzivno najavio People.

foto: Profimedia

Britni se priseća 2008. godine kad je njen otac, Džejmi Spirs, preuzeo kontrolu nad njenim ličnim i zdravstvenim životom te finansijskim poslovima. Od tad pevačica nije imala uticaj na svoj vlastiti svakodnevni život.

foto: Profimedia

- Bila sam prisiljena da mislim da su ti dani gotovi. Morala sam pustiti kosu da opet naraste, vratiti se u formu. Trebala sam rano ići u krevet i uzeti sve lekove koje su mi prepisali - podelila je Britni.

(Kurir.rs/24sata.hr)