PREMINULA ZVEZDA SERIJE RED I ZAKON! Fanovi potpuno slomljeni: Nije preživela komplikacije zbog poremećaja koštane srži

Zvezda serije "Red i zakon" Džoana Merlin umrla je u 92. godini.

Glumica, koja je takođe glumila u filmovima "The Fiddler on the Roof i Fame", preminula je u Los Anđelesu nakon komplikacija mijelodisplastičnog sindroma, koji je poremećaj koštane srži.

Njenu smrt je u ponedeljak potvrdio program Tisch Graduate Acting Programme New York University, gde Merlin predaje buduće zvezde od 1998.

Objava na Instagramu glasila je:

- Sa žalošću delimo vesti o smrti naše voljene Džoane Merlin. Džoana je od 1998. godine bila član Fakulteta glume Gradskog fakulteta, gde je generacijama naših glumaca predavala rad Mihaela Čehova „Psihološki gest“, kao i časove karijera i kamere.

- Džoana je bila glumica, učiteljica Čehova i bivši direktor kastinga za Harolda Prinsa, Stivena Sondhajma, Bernarda Bertolučija i Džejmsa Ajvorija. Duboko će nedostajati u Gradskoj glumi, zajednici Čehova i mnogim ljudima koje je dotakla svojim umećem. Naše misli su sa njenom porodicom, šaljemo im ljubav iz glumačke zajednice Grad.

Obožavaoci su požurili da odaju poštu, sa jednim napisom na Tviteru: „Prava legenda. Zahvalna što sam sedela pred njenim nogama, ma koliko kratko.

Drugi je rekao: „Veoma tužan zbog smrti Džoane Merlin. Bila je sjajna glumica, učiteljica, direktor kastinga i ljudsko biće. Ona mi je zaista promenila život'

Jedan obožavalac je napisao: „Njena toplina, briljantnost i velikodušnost nedostajaće i kolegama i studentima.“

'Prava legenda. zahvalna što sam sedela pored njenih nogu, ma koliko kratko, rekla je druga.

Jedan obožavalac je napisao: „Inspirišuća, talentovana, otmena dama je bila #JoannaMerlin. Dugujem joj svoju karijeru na Brodveju, sa neuporedivim #HaroldlPrinceom & #JohnDavidVilderom. Ljubazan, pun podrške, brižan - i divan učitelj. Neka se #JoannaMerlin nosi na krilima anđela na nebeski počinak. Blagoslovi.'

Merlin je bila udata za svog supruga Dejvida Drecina od 1964. do njegove smrti 2006. Imaju dve ćerke, glumicu Džuli Drecin i producentkinju Rejčel Dreci.

Glumica je bila najpoznatija po ulozi Tzeitelove u brodvejskoj produkciji Guslač na krovu iz 1964.

Pre toga, 1960. godine, pojavila se u brodvejskoj emisiji A Far Countri. Godine 1980. igrala je i gospođicu Berg, učiteljicu plesa, u kultnom filmu Fame.

