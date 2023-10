NAJLEPŠA ŽENA SVETA LJUBI ZGODNOG KAUBOJA: Evo ko je MISTERIOZNI MUŠKARAC koji je osvojio srce najpoznatije manekenke (FOTO)

Supermodel Bela Hadid (27) našla je novu ljubav i to samo četiri meseca nakon raskida dvogodišnje veze s dizajnerom Markom Kalmanom. Tada je neimenovani izvor za E.T. izjavio kako su se njih dvoje "jako voleli", no veza je s vremenom oslabila. Zato su odlučili krenuti svako svojim putem i ostati u prijateljskim odnosima.

TMZ je sada došao do video snimka na kojoj se Bela ljubi s Adanom Banuelosom, poznatim jahačem, kaubojem i trenerom jahanja. Par je uhvaćen u šetnji u Fort Vortu u Teksasu. I nisu se ustručavali od javnog iskazivanja nežnosti. Bela ga je strastveno grlila, u jednom trenutku poljubila u vrat i gladila ga po trbuhu.

Banuelos (34) pobednik je brojnih takmičenja na kojima je osvojio više od pet miliona dolara u novčanim nagradama. Najmlađi je jahač koji je ušao u Dvoranu slavnih američke National Cutting Horse Association.

foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Činjenica da je jedna od najtraženijih žena u svetu modelinga našla ljubav s kaubojem nije šokantna kako nekima izgleda na prvi pogled. Bela Hadid obožava konje i konjički sport. Bavila se jahanjem od detinjstva, bila jako uspešna, pa se čak i nadala nastupu na Olimpijskim igrama 2016. godine. No, od intenzivnog bavljenja jahanjem morala je odustati zbog stalnih problema koje joj je donela lajmska bolest od koje je obolela 2012. godine.

foto: Printscreen/Instagram

Lajmska bolest je bakterijska infekcija koja je uzrokovana bakterijom Borrelia burgdorferi koju prenose krpelji. Iako se većina pacijenata uspešno izleči antimikrobnom terapijom tokom nekoliko nedelja, kod nekih ta bolest može postati hronična. Simptoma ima mnogo, a najčešći su umor, bol u mišićima i zglobovima, pa i problemi s pamćenjem i razumevanjem.

- Morala se odreći svog sna o profesionalnoj karijeri u jahanju i Olimpijskim igrama zbog ozbiljnih simptoma koji su joj onemogućili jahanje - napisala je njena majka Jolanda u svom blogu 2016. godine.

foto: Printscreen/Instagram

- Bio je to jedan od najtužnijih trenutaka u njenom životu, srce joj je bilo slomljeno i to će uvek biti jedna od osetljivih tema za nju. Ona je vrlo uporna i fokusirala se na druge stvari u životu, uspela je da izgradi ime u modnoj industriji iako se i dalje bori sa simptomima lajmske bolesti.

foto: TikTok/babybela777

Iako je Bela bila prisiljena da odustane od profesionalnog sporta, nastavila je da se rekreativno bavitjahanjem, a svoje veštine ponekad pokazuje na društvenim mrežama. Tako je, najverovatnije i upoznala zgodnog kauboja.

Ove godine Bela je pet meseci pauzirala od modelinga jer je prolazila kroz jako tešku fazu bolesti. U avgustu je objavila fotografiju iz bolnice i rekla da je napokon zdrava. Uskoro je objavila i fotografije s konjima u konjičkom klubu Wellington International na Floridi. Znači li to i da će pokušati da se vrati jahanju i takmičenjima, teško je reći. No, ako poželi, uz sebe ima savršenog partnera, novog dečka.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)