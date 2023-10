ZNATE JE KAO SALVETU IZ KURSADŽIJA, a pevala je DŽOZEFU BAJDENU! Nije bila spremna za američkog predsednika, pa je uradila OVO

Glumica Ljiljana Jakšić ima veoma specifičnu i zanimljivu karijeru. Javnosti je poznata iz serijala Kursadžije gde je igrala čuvenu Salvetu koja je svojim gegovima do suza zasmejavala gledaoce.

Ova glumica igra i u pozorišnim predstavama, a bavi se i jednim veoma neobičnim i lepim zanimanjem već četvrt veka - u kostimu iz 19. veka pozdravlja goste čuvenih skadarlijskih restorana. Priča im anegdote, pleše sa njima i otpeva poneku pesmu.

A kako je boemska četvrt nezaobilazno mesto za svetski poznate posetioce Beograda imala je priliku da pozdravi mnoge od njih:

- Četvrt veka radim posao u Skadarliji. Svaki put kad pozdravljam goste oni su mi najdraži i najvažniji. Pa mi je tada gospodin Bajden bio najdraži. Nisam bila pripremljena da će on doći. Ne samo ja već i kolege. Odradila sam to na engleskom. Bajden se ponašao najprijatnije i najnormalnije. Zaista je prihvatio taj moj način pozdravljana. Pokazala sam da je to naš način i da prihvatamo sve goste koji dođu u Srbiju.

U Skadarliji je pozdravljala i mnoge druge poznate ličnosti:

- Aleda Gevara, čerka čuvenog Če Gevare. To je bilo jako lepo pozdravljanje Zatim KatrIn Denev, kad je bilo otvaranje FESTa. Hose Kareras i Bob Bimon. Bimon, svetski prvak u skoku u dalj obično dođe u dva Jelena i moram da priznam da je to najlepši ples koji sam ikad odigrala. On ima savršen osećaj za ritam i pokret. Zatim,plesala sam sa Nikitom Mihalkovim u tri šešira i to je bio jedan od najlepših valcera koje sam plesala. Ali sa istom radošću plešem sa Perom Perićem koji je došao sa juga Srbije ili sa nekom osobom iz svetske elite.

