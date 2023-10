"MOJ TATA JE BIO ALKOHOLIČAR PUN ZLOBE": Britni Spirs ŽESTOKO OPLELA po svom ocu! Plašila sam se da uđem u automobil SA NJIM

Pevačica Britni Spirs (41) uskoro će objaviti memoare 'Žena u meni' u kojima otkriva do sad nepoznate detalje iz svog života. Ispričala je i o tome kako ju je otac Džejmi Spirs (71), koji je bio alkoholičar, počeo zastrašivati još u detinjstvu.

Omalovažavao ju je i terao da radi

Muzička zvezda je svog oca opisala 'zlim, apatičnim i hladnim', a omalovažavanje s njegove strane se nastavilo i u 30-ima. Govorio joj je da je 'debela', a morala je raditi iako to nije htela, samo zato što je bila pod njegovim starateljstvom čak 13 godina. Kako piše Britni, njen otac je pio do te mere da nije više mogao razmišljati, što je bio jedan od razloga zašto se bojala ući u automobil s njim.

- Tata je pio sve dok nije mogao razmišljati. Nestajao je iz kuće na nekoliko dana. A kad je bio pijan, postao bi jako zao - deo je odlomka iz knjige.

Deda je kriv za sve?

Njegov alkoholizam je navela kao razlog propasti njegovih poslova i na kraju i bankrota.

- Stres zbog nedostatka novca bio je pojačan haosom izazvanim tatinim ekstremnim promenama raspoloženja. Posebno me bilo strah ući s njim u auto jer je znao pričati sam sa sobom dok je vozio. Nisam ni razumela šta je govorio. Činilo se da je u svom svetu - napisala je Britni.

Objasnila je i kako smatra da je probleme s alkoholom razvio zbog njegovog oca Džuna Spirsa, koji ga je često zlostavljao.

- Ali u to vreme nisam imala pojma zašto je bio tako strog prema nama i zašto ništa što smo učinili nije izgledalo dovoljno dobro u njegovim očima. Meni je najtužnije bilo to što sam oduvek samo želela oca koji me voli baš onakvu kakva jesam, nekoga ko bi rekao: 'Volim te, tačka. Ti možeš sve. Voleo bih te zauvek bezuslovno' - napisala je.

Pevanjem je rešavala probleme

Britni je u jednom odlomku memoara rekla kako je u koktelima uživala već s 12 ili 13 godina, uz majku Lin Spirs. Sve porodične probleme je pokušavala rešiti pevanjem. Bežala je iz kuće i zaključavala se u ormare te satima pevala.

- Kad pevam, ja sam ja. Za mene je pevanje čarobno mesto gde buka više nema nikakvo značenje, gde je sve moguće. Sve što sam želela bilo je napustiti svakodnevni svet i ući u ovo drugo područje, gde se mogu izraziti bez razmišljanja. Kad sam bila sams sa svojim mislima, moj um je bio ispunjen brigama i strahovima. Ali muzika je dokrajčila sve brige, dala mi samopoštovanje. Sve dok sam pevala, bila sam napola izvan običnog sveta. Pevanje je bilo kao most između stvarnosti i fantazije, između sveta u kojem sam živela i sveta u kojem sam očajnički želela živeti - dodala je Britni.

Podsetimo, u memoarima je pričala i o vezi s Džastinom Timberlejkom s kojim je, kako tvrdi, zatrudnela. Zajedno su bili od 1999., a raskinuli su 2002. godine.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

