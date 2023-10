PRE 50 GODINA OVA SRPKINJA JE BACILA KAN NA KOLENA: Zasenila i najveće holivudske zvezde, Dali joj aplaudirao do IZNEMOGLOSTI FOTO

Najveća prekretnica u životu Olivere Katarine bila je uloga u filmu Aleksandra Saše Petrovića „Skupljači perja“- film koji je nominovan za Oskara. Ova uloga i pesma „Đelem, đelem“ otvorili su joj velika vrata u svet. A o čuvenom zatvaranju Kanskog festivala priča se i danas.

Pre više od 50 godina, jedna Srpkinja prošetala je čuvenom Kroazetom u jednostavnoj haljini koja je pokazala sve njene atribute i zasenila čak i najveće holivudske zvezde. Zajedno sa ekipom filma "Skupljači perja", među kojima su bili glumci Velimir Bata Živojinović, Bekim Fehmiju i Gordana Jovanović, tada je crvenim tepihom prošetala i jedna od najlepših žena bivše Jugoslavije - Olivera Katarina.

Dok su muškarci ludeli za njom, žene su joj zavidele na izgledu i šarmu koji je ostavljao bez daha. "Skupljaci perja" su 1967. godine u Kanu osvojili Gran pri, a sve oči su bile uprte u Oliveru Katarinu.

"Jugoslavija je u to vreme htela da pokaže koliko joj je stalo do kinematografije, kakve reditelje i glumce ima, i taj prijem je zaista bio nezapamćen događaj i za jedan Kan. U prelepom prostoru na obali mora, svirao je orkestar Janike Balaža, a ja sam pevala "Đelem, đelem" i druge ciganske pesme iz filma. Na naš prijem došle su najveće svetske zvezde koje su tog trenutka bile u Kanu, a atmosfera se jednog momenta toliko "zagrejala" da su i filmadžije počele da prave "lom". Kan to nikada nije doživeo", ispričala je Olivera Katarina u jednom intervjuu.

Kako je isto kasnije opisivala "polupano" je sve što je bilo na stolovima, a ona se u jednom trenutku transa i oduševljenja izula i bosa zaigrala po srči dok su dame oko nje vrištale od straha da se ne poseče.

Francuzi su je upoređivali sa Brižit Bardo, a Italijani sa njihovom Anom Manjani. Usledili su koncerti u pariskoj Olimpiji 72 puta zaredom.

"Na jednom od tih nastupa bio je i čuveni španski slikar Salvador Dali, koji je posle koncerta došao kod mene u garderobu i pokazao koliko su mu bili crveni dlanovi od aplaudiranja. Bio je oduševljen. Na jedan od koncerata došao je da me sluša i Alen Delon sa tadašnjom suprugom Natali", prisetila se svojevremeno Olivera Katarina.

Da je oduvek pomerala granice govori i činjenica da je Olivera Katarina prva pevačica koja se na državnoj televiziji pojavila u mini-suknji.

“Bilo je to 1967. godine, sa pesmom "Šu, šu, Šumadija". Sama sam osmislila taj nastup. Mnogi su me napadali zbog toga, ali se nisam obazirala na priče jer sam uvek bila svoja. Ne znam zbog čega se podigla tolika halabuka, jer pobogu nisam izašla gola”, rekla je u jednom intervjuu.

(Kurir.rs/Blic žena)