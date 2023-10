ZVEZDI IZ "HARIJA POTERA" PRESAĐENO KRAVLJE SRCE: Čuvena glumica detaljno opisala ČITAVU PROCEDURU Evo kako je izgledala operacija

Mirjam Margolis (82), britanska glumica koja se proslavila ulogom profesorke Pomone Spraut iz serijala o Hariju Poteru, otkrila je nedavno da je imala tešku operaciju srca. Bila je podvrgnuta proceduri koja se inače u naučnim krugovima zove transkateterska zamena aortne valvule.

Jedina je razlika ta do ostalih metoda što se zamena zalistaka odigrala uz pomoć kravljeg srca.

"Sada imam kravlje srce. Dobro, ali ne celo srce. Zamenili su mi aortni zalistak kravljim", rekla je Margolisova je govorila u podkastu "Table Manners".

Transkateterska zamena aortne valvule (TAVI) jedna je od revolucionarnih metoda za lečenje suženog aortnog zaliska. Na pitanje da li je to uobičajena procedura, Mirijam je odgovorila da misli da je zapravo prilično sofisticirana.

"I ne znam koliko je to uobičajeno. Nikada nisam čula za tu operaciju. Ali ona vas spasava od operacije na otvorenom srcu, koja bi bila beskrajno invazivnija. One vam prave dve male rupe u preponama. Po jednu u svakoj prepone i onda proguraju ovu stvar. I ne znam kako to rade, ali nekako to rade sa stereo uređajima, onda kada stignu do mete, kada su u vašem srcu, povuku malo žica i sve počinje! I eto, vaša arterija ili aortni zalistak su bez ceremonije odbačeni u stranu", opisala je na sebi svojstven način kroz šta je glumica prošla.

