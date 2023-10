"U NOVOJ SAM ZEMLJI, HOĆU DA ME PREPOZNAJU" Profili kandidata u plesnom takmičenju Rame uz rame sa Draganom! Ovo su članovi žirija

Ovog vikenda počinje najveći muzičko-plesni talent šou u regionu!

Nova zabavna emisija Kurir televizije "Rame uz Rame sa Draganom" emitovaće se od svaki vikend sa početkom od 20 časova.

Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će prolaziti kroz razne izazove u ovoj avanturi.

Oni će se tri meseca boriti za priliku da zasijaju na velikoj sceni, rame uz rame sa Draganom Mirković, na njenom jubilarnom koncertu. Pored toga, glavna nagrada je - milion dinara.

Dragana Mirković je prvobitno upoznala takmičare sa članom žirija:

- Tu su Beba i Jovanka, one su moje dugogodišnje koreografkinje, saradnice, prijateljice. U njih jako verujem, molim vas da njima verujete. Umeju da budu kritičari, ali mislim da neće biti.

ALEKSANDRA RADIĆ (31)

- Dolazim iz Bečeja, plesom se bavim od četvrte godine života, a moja disciplina jeste "Disco dance" ujedno u tome i najviše uživam. Inače, završila sam ekonomiju, a po struci sam master ekonomista, međutim nikada se nisam time bavila. Ples je ono što ja zaista volim. Razlog mog prijavljivanja jeste da naučim nešto novo i da se izazovem samu sebe. Plesom želim da pošaljem poruku da ljudi treba da se bavim onime što najviše vole i da je moguće živeti od toga u Srbiji.

NEGOVAN JOVIČIĆ (31)

- Dolazim iz Surčina, ceo život se bavim folklorom, odnosno umetničkim stvaralaštvom u oblasti igre, muzike. Takođe, bavim se audio produkcijom, radim na radiu kao voditelj, plešem, pevam, pišem tekstove... Ako bih pobedio na ovom takmičenju, novac bih potrošio na stvaranje. Bukvalno bih sav novac uložio u posao i moju grupu

NATAŠA POTOČNIK (18)

- Dolazim iz Beograda, bavim se Džej-zi modernim baletom. Moj hobi jeste gluma, njome sam se bavila dugi niz godina. Od mene možete da očekujete da ću dati sto odsto sebe, ako ne i više, u svakom zadatku ću nadstojati da zablistam.

RADOMIR PAJIĆ (37)

- Dolazim iz Niša, bavim se brejk densom, provodim dosta vremena u prirodi. Pokazujem onu energiju, koju privatno ne pokazujem. Od mene možete da očekujete dosta energije, kao i akrobatske trenutke.

KRISTINA VASIĆ (21)

- Dolazim iz Beograda, bavim se modernim plesom pod nazivom "MTV street" u žanru hip-hopa. Trenutno sam student, a ista sam na sceni i privatno. Pozitivna sam, volim da se družim. Svako treba da radi ono što voli i što ga inspiriše, a ne da sluša druge ljude i zlobne komentare. Sve će doći na svoje ako ide svojim tokom.

ANTON ELKIN (27)

- Dolazim iz Rusije, živeo sam u Sankt Petersburgu, a trenutno živim u Beogradu. Plešem dve decenije, a moj osnovni stil jeste hip-hop, dancehall i afro. Za mene, ples je način izražavanja, a ovo je prilika koja će poslužiti kao pokazatelj da li sam dobar kao koreograf i igrač. Sada sam u novoj zemlji, hoću da me ljudi upoznaju, da me umetnici prepoznaju. Gledalac će videti koliko se mi trudimo. Komplikovano je, to je jako dugačak put, zbog pet minuta na sceni, mi se spremamo 20 godina. Želim da svi mi u ovoj emisiji gledaocima približimo ples.

BOGDANKA KELČA (23)

- Dolazim iz Pančeva, bavim se mažoret plesom, pored toga se bavim gimnastikom, a takođe sam se oprobala u različitim vrstama plesa i sporta. Ples bih opisala sa tri reči, ljubav, strast i život. Motiv prijavljivanja je prvenstveno da ples zaživi kod nas i da predstavim svoj ples koji nije toliko poznat na ovim prostorima. Šaljem poruku da ljudi treba da rade ono što vole, jedino tako možete uspeti.

