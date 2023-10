U NARODU SAM OSTALA KAO EMILIJA IZ "BOLJEG ŽIVOTA": Ceca Bojković o televiziji, popularnosti i šta za nju znači biti JAVNA LIČNOST

U Pozorišnom muzeju u Zaječaru, u okviru pratećeg festivalskog programa Dana Zorana Radmilovića, predstavljene su "Metamorfoze", televizijski serijal urednice redakcije za kulturu i umetnost RTS i teatrološkinje Olivere Milošević. Uz autorku, o serijalu su govorili Aleksandar Saša Milosavljević, teatrolog i pozorišni kritičar, i glumica Svetlana Ceca Bojković.

foto: Promo

- Televizija je veoma moćan i masovni medij, jer ulazi u svačiji dom. Sećam se da je Ljuba Tadić, koji je u pozorištu igrao Šekspira i Krležu, u jednoj humorističkoj seriji igrao dečaka u nekim kratkim pantalonama i nadimak mu je bio Amazonac. I sad on koji je igrao tolike uloge, i Sokrata, ostao u narodu kao Amazonac. To je tako. A ja sam ostala kao Emilija i Antonija iz serija "Bolji život" i "Srećni ljudi" - otkrila je velika glumica.

foto: Ustupljene fotografije

Ceca je govorila i o pozorištu kao svom opredeljenju.

- Moje opredeljenje suštinski je pozorište, jer to što je pozorište meni najviše prija. Prvo proces rada, koji je ozbiljan i studiozan. Onda, kad je predstava gotova i kad je vaša uloga gotova, ako ste je dobro napravili, to je zadovoljstvo jer imaš komunikaciju sa živim svetom, koji jeste da ćuti, ali vi osećate da oni sa vama zajedno dišu. Osetite taj puls i svaki put, koliko god da je predstava ista, ona nikada nije ista. U tome je čar te neuhvatljive komunikacije sa živim svetom. Kad predstava počne, to je kao kad počne neko muzičko delo. Vi se prepustite tom zajedničkom doživljaju s publikom, bez toga se ne može zamisliti teatar - objasnila je glumica, koja kao krunu svoje karijere smatra nagradu za životno delo na na Sterijinom pozorju.

foto: Adligat promo

- Za sebe mislim da sam sporo sazrevala kao glumica. Možete da imate talenat, da budete dobri, ali u moje vreme je bilo drugačije vaspitanje mladih ljudi, vi nemate svest o tome da ste dobri. Treba vam vreme i iskustvo da osvestite svoje mogućnosti. Naš posao je zanimljiv i malo je riskantan, jer čovek treba da bude zdrava i jaka ličnost izvan onoga što radi, ne da bi se održao, nego da bi napredovao. Ova naša gluma, za onoga ko time hoće ozbiljno da se bavi, jeste proces koji traje celog života.

Hoću da odbranim čast svoje profesije

Nezaobilazno je bilo i pitanje odbrane profesije, koja se, kako to kaže Svetlana Bojković, brani svuda, na svakom koraku.

- Gde god osetim da je nešto napadnuta, ja se potrudim da je odbranim. Ali ona se brani i ponašanjem u javnosti, što je vrlo važno. Možeš ti biti odličan glumac, odlična glumica, ali ti si javna ličnost i moraš da vaspitaš sebe, da u svim svojim javnim nastupima budeš na civilizovanom nivou jednog vaspitanog građanina, čoveka koji je stvarno kulturan. Mislim da sam izgradnjom sebe same zaslužila da me se sasluša kada hoću da odbranim čast svoje profesije. Naravno, u našoj profesiji, kao i u svakoj drugoj, nismo svi isti. Ima nas i ovakvih i onakvih. Suština je smisao naše profesije i ona jednostavno mora da se brani svuda, na svakom koraku - zaključila je Svetlana Bojković.

