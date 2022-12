KOLEGE OTKRILE KAKO SU IZNENADILE CECU BOJKOVIĆ: Glumica je rođendan provela na snimanju hit serije, a evo šta će se dešavati

Ekipa hit serije "U klinču" okupila se ponovo u sredu na snimanju nove sezone. Jedan od najpopularnijih projekata tokom 2023. godine publici će predstaviti novih trideset epizoda, navode iz produkcije.

Prvog snimajućeg dana rođendan je proslavila i Svetlana Ceca Bojković, koja je oživela lik baka Anke, a ekipa joj je priredila malo iznenađenje.

foto: Režim produkcija

- Sasvim slučajno sam saznao da je Ceci 74. rođendan. Nas dvoje smo se videli u ponedeljak. Došla je na moju predstavu u teatru Vuk. Porazgovarali smo nakon predstave i pitao sam je kad počinje, a ona mi je rekla da joj prvi snimajući dan pada baš na rođendan.

Meni je to ostalo u sećanju i kada smo došli na set, rekao sam da je Ceci rođendan, a istog dana je bio i Ruži kostimografkinji. Naručili smo tortu, kupili cveće. To je bio lep gest produkcije, koja je u roku od nekoliko minuta organizovala sve. Ceca se stvarno oduševila, nije verovala da smo se setili. Ona je to i zaslužila, zbog svoje velike karijere, ali i zbog rada sa ekipom serije "U klinču". Prema svima je prijatna i radi u duhu mladosti. Nakon pauze smo se vratili na set - ispričao je Đorđe Mišina za Kurir.

foto: Slavic Artist Managment

Dramska umetnica nedavno je otkrila kako se slaže sa ekipom na setu, za koje je imala samo reči hvale.

- Ekipa serije je odlična i reditelji, mladi Bećković i Čupko su divni. Mladi glumci su takođe divni i veliko je zadovoljstvo raditi s njima - rekla je ranije za Kurir Bojkovićeva.

Glumačka ekipa vredno će raditi na novim epizodama do kraja februara, a nove epizode publiku očekuju na jesen naredne godine.

foto: RTS

- Likove očekuju nove avanture i zapleti, koji će tek nasmejati publiku, čini mi se, mnogo više nego u prvoj sezoni. Serija će ostati u istom duhu, što me posebno raduje. Likovi se razvijaju i sazrevaju u nešto potpuno novo, što će nama kao glumcima pružiti nove izazove, ali i mogućnosti da se izrazimo. Biće to i dalje priča o mladim ljudima, koji pokušavaju da se izbore sa svime što im život nameće. Neki će ovog puta bolje podneti probleme, dok će se drugi malo teže snaći - otkrio je Mišina za Kurir.

Serija "U klinču" nastala je u zajedničkoj produkciji Radio-televizije Srbije i produkcijske kuće "Režim", po ideji producenata Miloša Avramovića i Aljoše Ćeranića, a režiju potpisuju Danilo Bećković i Nebojša Radosavljević.

foto: Promo

U glavnim ulogama publika će ponovo uživati uz mlade glumce Mihajla Veruovića, Ivanu Zečević, Đorđa Mišinu, Anitu Ognjanović, Matiju Ilića, koji će rame uz rame biti s legendarnim imenima srpske kinematografije Brankom Katić, Nikolom Kojom, Svetlanom Bojković, Draganom Mićanovićem, Nebojšom Dugalićem i mnogim drugim. Najpretaživanija serija na Guglu

foto: RTS

Topla priča o odrastanju osvojila je srca publike, a serija se našla i na prvom mestu najpretraživanijih tokom ove godine. Odmah za njom je i jedna od najpopularnijih svetskih serija "Čudnije stvari", u kojoj je ulogu ostvario i srpski glumac Nikola Kojo, a na trećem mestu nalazi se "Euforija". Četvrto mesto na ovoj listi zauzela je serija "Azbuka našeg života" Jelene Bajić Jočić, ali i "Ubice mog oca" Gage Antonijevića, koja se nalazi na petom mestu.

